Slovenci razvijaju oružje nove generacije: Na američku zvijer postavili laserski vođene rakete

Slovenska obrambena tvrtka Valhalla Turrets razvija novu inačicu mobilnog protuzračnog sustava Skythunder, namijenjenog uništavanju bespilotnih letjelica i zaštiti ključne infrastrukture. Sustav kombinira američki trocijevni top Gatling kalibra 20 milimetara i laserski navođene rakete kalibra 70 milimetara, a prema najavama proizvođača, moći će samostalno otkrivati i pratiti ciljeve uz radarsku pokrivenost od 360 stupnjeva

Kako piše Defence Blog, slovenska tvrtka najavila je novu inačicu sustava na društvenim mrežama uz poruku „uskoro“, objavivši i prve računalne vizualizacije. Na njima je borbena kupola postavljena na američki vojni kamion Oshkosh s pogonom 6×6, iz obitelji srednjih taktičkih vozila FMTV. Riječ je o istoj obitelji vozila kojoj pripada i kamionska platforma američkog raketnog sustava HIMARS. Top kakav koriste američki borbeni helikopteri Glavno naoružanje novog Skythundera bit će trocijevni automatski top M197 Gatling kalibra 20 milimetara, povezan s američkim proizvođačem General Dynamics Land Systems.

Izvor: tportal.hr

Riječ je o topu koji se koristi i na jurišnim helikopterima AH-1Z Viper američkih marinaca. Njegova glavna prednost je mogućnost ispaljivanja velikog broja projektila u kratkom vremenu, što ga čini prikladnim za borbu protiv malih i brzih zračnih ciljeva, uključujući dronove. Valhalla navodi da bi takva vatrena moć trebala omogućiti učinkovito djelovanje protiv većeg broja bespilotnih letjelica i drugih niskoletećih prijetnji. No top nije jedino oružje kojim će sustav raspolagati. Skythunder će biti opremljen i laserski navođenim raketama kalibra 70 milimetara, namijenjenima uništavanju ciljeva na udaljenostima većima od učinkovitog dometa topa. Takva kombinacija omogućuje slojevitu obranu: top bi se koristio protiv bližih ciljeva, a rakete protiv onih koji se nalaze dalje. Radar pokriva svih 360 stupnjeva Prema navodima slovenske kompanije, novi Skythunder imat će radarsku pokrivenost od 360 stupnjeva, što bi mu trebalo omogućiti otkrivanje prijetnji iz svih smjerova. Senzori sustava služit će za pronalaženje i praćenje ciljeva, dok će se prikupljeni podaci moći povezivati sa širim mrežama protuzračne obrane. Proizvođač naglašava modularnost sustava, odnosno mogućnost prilagodbe različitim platformama i operativnim zahtjevima.

Izvor: tportal.hr / Autor: Valhalla Turrets