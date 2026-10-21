Slovenci razvijaju oružje nove generacije: Na američku zvijer postavili laserski vođene rakete

Slovenska obrambena tvrtka Valhalla Turrets razvija novu inačicu mobilnog protuzračnog sustava Skythunder, namijenjenog uništavanju bespilotnih letjelica i zaštiti ključne infrastrukture. Sustav kombinira američki trocijevni top Gatling kalibra 20 milimetara i laserski navođene rakete kalibra 70 milimetara, a prema najavama proizvođača, moći će samostalno otkrivati i pratiti ciljeve uz radarsku pokrivenost od 360 stupnjeva
Kako piše Defence Blog, slovenska tvrtka najavila je novu inačicu sustava na društvenim mrežama uz poruku „uskoro“, objavivši i prve računalne vizualizacije.
Na njima je borbena kupola postavljena na američki vojni kamion Oshkosh s pogonom 6×6, iz obitelji srednjih taktičkih vozila FMTV. Riječ je o istoj obitelji vozila kojoj pripada i kamionska platforma američkog raketnog sustava HIMARS.
Top kakav koriste američki borbeni helikopteri
Glavno naoružanje novog Skythundera bit će trocijevni automatski top M197 Gatling kalibra 20 milimetara, povezan s američkim proizvođačem General Dynamics Land Systems.
Riječ je o topu koji se koristi i na jurišnim helikopterima AH-1Z Viper američkih marinaca.
Njegova glavna prednost je mogućnost ispaljivanja velikog broja projektila u kratkom vremenu, što ga čini prikladnim za borbu protiv malih i brzih zračnih ciljeva, uključujući dronove. Valhalla navodi da bi takva vatrena moć trebala omogućiti učinkovito djelovanje protiv većeg broja bespilotnih letjelica i drugih niskoletećih prijetnji.
No top nije jedino oružje kojim će sustav raspolagati.
Skythunder će biti opremljen i laserski navođenim raketama kalibra 70 milimetara, namijenjenima uništavanju ciljeva na udaljenostima većima od učinkovitog dometa topa.
Takva kombinacija omogućuje slojevitu obranu: top bi se koristio protiv bližih ciljeva, a rakete protiv onih koji se nalaze dalje.
Radar pokriva svih 360 stupnjeva
Prema navodima slovenske kompanije, novi Skythunder imat će radarsku pokrivenost od 360 stupnjeva, što bi mu trebalo omogućiti otkrivanje prijetnji iz svih smjerova.
Senzori sustava služit će za pronalaženje i praćenje ciljeva, dok će se prikupljeni podaci moći povezivati sa širim mrežama protuzračne obrane. Proizvođač naglašava modularnost sustava, odnosno mogućnost prilagodbe različitim platformama i operativnim zahtjevima.
Poseban naglasak stavljen je na mobilnost i troškovnu učinkovitost, što postaje sve važnije u suvremenom ratovanju.
Naime, rat u Ukrajini pokazao je da relativno jeftini dronovi mogu prisiliti protivnika na uporabu vrlo skupih protuzračnih projektila.
Zbog toga europske obrambene kompanije sve više razvijaju sustave koji kombiniraju topničko naoružanje, senzore i jeftinije vođene projektile.
Cilj je omogućiti obranu od većeg broja dronova bez oslanjanja isključivo na skupe raketne presretače.
Slovenci već predstavili snažniju inačicu
Nova verzija Skythundera proširuje obitelj protuzračnih sustava koju je Valhalla Turrets predstavila tijekom ove godine.
Na sajmu naoružanja Eurosatory u Parizu, održanom u lipnju 2026., kompanija je predstavila Skythunder 300, postavljen na kamion Mercedes-Benz Zetros 8×8. Taj sustav opremljen je automatskim topom MK44S Bushmaster kalibra 30 milimetara američkog proizvođača Northrop Grumman.
Uz njega se nalazi zasebna rotirajuća oružna stanica sa šesterocijevnom strojnicom M134D Gatling kalibra 7,62 milimetra te laserski navođene rakete proizvođača Arnold Defense.
Nova inačica s topom M197 kalibra 20 milimetara predstavlja drukčiju konfiguraciju, s lakšim topničkim naoružanjem i mogućnošću djelovanja na različitim udaljenostima.
Slovenske kupole završavaju i na stranim oklopnim vozilima
Valhalla Turrets posljednjih godina sve se snažnije pozicionira na europskom tržištu obrambene industrije.
Kompanija sa sjedištem u Ljubljani specijalizirana je za razvoj daljinski upravljanih borbenih kupola i oružnih stanica te surađuje s većim europskim proizvođačima vojne opreme.
U svibnju 2026. predstavila je protuzračnu kupolu kratkog dometa MANGART 25 AD, integriranu na oklopno vozilo Patria 8×8 namijenjeno Sloveniji. Nekoliko mjeseci poslije, u kolovozu, General Dynamics European Land Systems integrirao je slovensku kupolu na svoje gusjenično borbeno vozilo ASCOD.