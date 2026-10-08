Rusi pljeskali bivšem njemačkom kancelaru, on im se obratio s: 'Moje divne kolege'

Hyperglobus se prošle godine izdvojio iz njemačke grupacije Globus Holding. Vijest o Schröderovu imenovanju u upravu objavljena je prošlog tjedna.

Schröder se suočio s kritikama, posebice u Njemačkoj, zbog veza s ruskim poslovnim sektorom i predsjednikom Vladimirom Putinom koje su opstale unatoč ruskoj invaziji na Ukrajinu 2022. i kasnijim valovima zapadnih sankcija.

Bivši kancelar se široko osmjehivao a zaposlenici su njegov dolazak u trgovinu dočekali dugotrajnim pljeskom, prikazuju snimke ruskog televizijskog kanala RBC.

"Vrlo mi je drago što sam ovdje, što vidim ovaj prekrasan hipermarket, vidim rezultate vašeg rada i da vas mogu upoznati, moje divne kolege", prenio je RBC njegove riječi.

Schröder je izgradio blizak odnos s Putinom tijekom svog kancelarskog mandata od 1998. do 2005., a kasnije je radio za ruske državne tvrtke.

Njegovo imenovanje u upravu Hyperglobusa dolazi u trenutku kada Moskva nastoji stranim vlasnicima oduzeti pravo upravljanja imovinom koju imaju u Rusiji.