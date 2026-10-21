Rotavirus ponovno puni ambulante: Liječnica upozorava na simptome

Liječnica obiteljske medicine Ana Mađarić , u Vijestima RTL-a, kazala je da se rotavirusna infekcija najčešće se očituje intenzivnim proljevom, a mogu je pratiti mučnina, povraćanje i visoka temperatura.

Rotavirus u ovo doba godine opet puni dječje ambulante . A liječnici roditeljima savjetuju da djeci nude dovoljno tekućine i snižavaju temperaturu. Preporučuju i cjepivo protiv rotavirusa koje može spriječiti bolest.

"Naši pacijenti obično se javljaju zbog intenzivnog proljeva. Kod nekih se pojavljuju i mučnina, povraćanje te visoka temperatura. Pomoć najčešće potraže kada simptomi traju dva do tri dana, kada ne mogu sniziti temperaturu ili kada je proljev toliko intenzivan da ga ne mogu zaustaviti", objašnjava Mađerić.

Poseban oprez potreban je kod djece jer zbog proljeva mogu znatno brže dehidrirati nego odrasli.

"Kod djece se zbog proljeva brže razvija dehidracija pa je potrebno ranije se javiti liječniku nego kod odraslih. Kada roditelj primijeti da je dijete umorno, bezvoljno, da ima upale oči ili druge znakove dehidracije, treba potražiti liječničku pomoć. Ako je potrebno dodatno liječenje, dijete se može uputiti i na infektološki odjel", upozorava liječnica.

Higijena ruku

Jedna od najvažnijih mjera zaštite od rotavirusa jest redovito održavanje higijene, posebno pranje ruku.

"Potrebno je provoditi higijenu, prvenstveno redovito prati ruke. Posebno je važno da roditelji koji imaju vrtićku i školsku djecu nauče djecu pravilnom pranju ruku, osobito prije obroka", savjetuje Mađerić.

Infekcija traje dulje

Rotavirusnu infekciju nije uvijek jednostavno razlikovati od drugih crijevnih viroza jer su simptomi vrlo slični. Ipak, jedna od razlika može biti trajanje bolesti.

"Uobičajene crijevne viroze najčešće traju dan do dva, dok infekcija uzrokovana rotavirusom može trajati nešto dulje, tri do četiri dana. Pacijenta možemo uputiti na mikrobiološku pretragu stolice kako bismo utvrdili uzročnika i potvrdili rotavirusnu infekciju", pojašnjava liječnica.

Za rotavirus ne postoji specifično liječenje antibioticima jer je riječ o virusnoj infekciji. Terapija je usmjerena na ublažavanje simptoma i sprječavanje dehidracije.

"Liječenje je simptomatsko. Budući da je riječ o virusu, antibiotici se ne koriste. Potrebno je uzimati dovoljno tekućine, koristiti rehidracijske otopine, jesti laganiju hranu i pričekati da se organizam izbori s infekcijom", zaključuje Mađerić.