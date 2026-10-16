Provjerite imate li ih kod kuće: Iz trgovina se povlači serija chia sjemenki

Opoziv se odnosi na proizvod Chia sjemenke , pakiranje od 200 grama, LOT/serije PTR250181-08, s rokom najbolje upotrijebiti do 30. rujna 2027. i EAN oznakom 3859892617509.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Europske unije o općim načelima i uvjetima zakona o hrani, stoji u obavijesti.

Dobavljač proizvoda je Biolife d.o.o. iz Zagreba, a u maloprodaji je bio u Müller trgovinama.