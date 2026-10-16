OPOZIV

Provjerite imate li ih kod kuće: Iz trgovina se povlači serija chia sjemenki

I.H./Hina

16.10.2026 u 13:54

Chia sjemenke
Chia sjemenke Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL
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Iz predostrožnosti se iz prodaje povlači pakiranje chia sjemenki od 200 grama dobavljača Biolife d.o.o. zbog prisutnosti neželjenih primjesa, o čemu je potrošače izvijestio Državni inspektorat a objavila u petak Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH)

Opoziv se odnosi na proizvod Chia sjemenke, pakiranje od 200 grama, LOT/serije PTR250181-08, s rokom najbolje upotrijebiti do 30. rujna 2027. i EAN oznakom 3859892617509.

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Proizvod nije u skladu s Uredbom Europske unije o općim načelima i uvjetima zakona o hrani, stoji u obavijesti.

Dobavljač proizvoda je Biolife d.o.o. iz Zagreba, a u maloprodaji je bio u Müller trgovinama.

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