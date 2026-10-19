Pobjegli su od rata, sada strahuju za život u SAD-u: 'Morat ćemo sve ostaviti iza sebe'

Ukrajinci koji u SAD-u imaju privremeni zaštićeni status zasad ostaju zaštićeni od deportacije, iako je rok za taj status trebao isteći u ponedjeljak 19. listopada. Ukrajinsko veleposlanstvo očekuje produljenje za još šest mjeseci, ali američko Ministarstvo domovinske sigurnosti još nije objavilo formalnu odluku. Neizvjesnost već pogađa obitelji i poslodavce, a dio zagovornika prava doseljenika smatra da administracija uoči kongresnih izbora ublažava dosadašnji pristup

Washington Post piše da se produljenje očekuje pozivajući se na ukrajinsko veleposlanstvo u Washingtonu i dužnosnika Trumpove administracije koji je o internim razgovorima govorio pod uvjetom anonimnosti. 'Prema informacijama kojima trenutačno raspolažemo, očekuje se da će TPS za Ukrajince biti produljen za dodatnih šest mjeseci nakon listopada', rekla je glasnogovornica veleposlanstva Halyna Yusypiuk. Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) i Bijela kuća nisu potvrdili formalno produljenje. DHS je poručio da postojeća zaštita ostaje na snazi do nove objave. 'Obavijest o TPS-u za Ukrajinu bit će objavljena u odgovarajućem trenutku. Do tada ukrajinski državljani koji se u SAD-u nalaze pod TPS-om ostaju zaštićeni', navelo je ministarstvo. Reuters je u ponedjeljak izvijestio da se ista privremena odluka odnosi i na korisnike programa iz Sudana.

Zaštita od deportacije i mogućnost rada Kongres je 1990. uspostavio program privremenog zaštićenog statusa, poznat pod kraticom TPS. Njime se osobama koje već borave u SAD-u omogućuje da ostanu i zakonito rade kada u njihovim matičnim zemljama traju oružani sukobi, prirodne katastrofe ili druge izvanredne krize. Od povratka Donalda Trumpa na vlast u siječnju 2025. njegova je administracija ukidala tu zaštitu državljanima niza zemalja, među kojima su Venezuela, Haiti, Afganistan, Sirija i Južni Sudan. Ukinula je zaštitu za 13 od 17 zemalja obuhvaćenih programom, čime je pogođeno oko milijun ljudi. Dok administracija i republikanci u Kongresu takve odluke predstavljaju kao uspjeh, zagovornici prava doseljenika u novijim potezima vide moguću promjenu pristupa uoči izbora 3. studenoga. 'Ovo je drukčije', rekla je Jessica Bansal, odvjetnica koja se bavi sudskim sporovima povezanima s TPS-om. Pretpostavlja da administracija neposredno prije izbora možda ne želi dodatnim američkim tvrtkama oduzeti radnike. Ranija ukidanja statusa već su izazvala poremećaje u važnim gospodarskim granama. 'Ukidanje statusa tim ljudima ima vrlo konkretne negativne posljedice za poduzeća i druge skupine birača do kojih je administraciji možda više stalo', rekla je Bansal.

Politički osjetljiva odluka nakon ustupaka Rusiji Odluka o Ukrajincima dolazi nakon što je Trump prošlog tjedna zaustavio uvođenje novih američkih sankcija Rusiji, samo nekoliko dana prije nego što su trebale stupiti na snagu. Taj je potez izazvao kritike i demokrata i republikanaca. Prethodno je odlučio uvoziti ruski dizel kako bi pokušao sniziti cijene energenata u SAD-u. Taj bi posao, pišu američki mediji, Vladimiru Putinu mogao osigurati dodatna sredstva za rat protiv Ukrajine, koji traje od veljače 2022. godine. Todd Schulte, predsjednik organizacije Fwd.us koja zagovara prava doseljenika, smatra da bi zahtjev Ukrajincima da napuste SAD bio politički vrlo nepopularan, osobito u izbornim borbama u državama poput Ohija. 'Riječ je o ljudima koji su pobjegli pred Putinovom invazijom', rekao je. Upozorio je da bi birači takav potez mogli doživjeti kao protjerivanje Ukrajinaca i signal da administracija staje na stranu ruskog autoritarnog vođe. Dobili odgodu, ali i dalje žive u neizvjesnosti Administracija je prošlog mjeseca omogućila da oko 232.000 ljudi iz Salvadora zadrži zaštitu. Pritom nije objavila formalnu odluku, nego je u posljednji trenutak poručila da mogu nastaviti zakonito živjeti i raditi u SAD-u te da će odluku objaviti 'u odgovarajućem trenutku'. Zbog nejasnih rokova dio Salvadoraca priprema se za mogući odlazak: razmatraju prodaju kuća i određivanje skrbnika za djecu rođenu u SAD-u. Neki su već izgubili posao, dok se poslodavci suočavaju s mogućnošću naglog gubitka radnika. Washington Post ocjenjuje da bi potpuno ukidanje programa moglo narušiti Trumpove odnose s utjecajnim poslovnim skupinama koje desetljećima zapošljavaju Salvadorce s TPS-om. Moglo bi zakomplicirati i njegov blizak odnos sa salvadorskim predsjednikom Nayibom Bukeleom, kojeg u veljači očekuje nova izborna utrka. Gospodarstvo Salvadora ovisi o novcu koji doseljenici šalju iz SAD-a. Zaštitu zasad zadržavaju i korisnici TPS-a iz Libanona, za koje postojeći rok istječe 27. studenoga. Nije jasno što će biti nakon toga. Zagovornici prava doseljenika strahuju da bi administracija i Ukrajince mogla ostaviti u sličnom položaju: dopustiti nastavak zaštite, ali bez jasne odluke koja bi obiteljima i poslodavcima omogućila planiranje.