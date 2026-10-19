'Bolje je izaći nego razbijati saborski inventar. Što se tiče Like – lički krumpir je sjajan'

Osvrnuo se i na odluku dijela lijevih oporbenih stranaka da napuste sabornicu tijekom njegova izvješća . 'Još jednom smo spomenuli da je dio lijevih oporbenih stranaka iz njima znanih razloga napustio sjednicu. Pristojnije je izaći i ne slušati nego razbijati saborski inventar, kao što su činili prije par godina', rekao je Plenković.

Plenković je kazao da su na sjednici stranačkih tijela analizirali niz aktivnosti iz proteklog tjedna, među kojima su godišnje izvješće o radu Vlade i saborska rasprava o prijedlogu za izglasavanje nepovjerenja premijeru.

Premijer Andrej Plenković obratio se javnosti nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a u Zagrebu. Osvrnuo se na prošlotjedne rasprave u Hrvatskom saboru, pokušaj oporbe za njegov opoziv zbog afere s ilegalno odloženim otpadom u Gospiću te optužbe o ugroženosti zdravlja građana i okoliša. Poručio je da će problem otpada riješiti Vlada, a ne oporba.

Dodao je da takav potez dovoljno govori o odnosu oporbe prema Hrvatskom saboru kao instituciji u koju su ih izabrali građani. Komentirao je i raspravu o oporbenoj inicijativi za izglasavanje nepovjerenja, pokrenutoj zbog problema ilegalno odloženog otpada u Gospiću.

Kako je ustvrdio, rasprava je pokazala veliku razliku između rada Vlade i onoga što je oporba predstavljala u javnosti. 'Ta je rasprava tek pokazala ogromnu razliku između Vlade i onoga što je oporba plasirala kao narativ u medije. Vidi se da smo odgovorili na sve njihove PR uratke', izjavio je premijer.

Kritizirao je i predsjednika SDP-a zbog načina na koji je predstavio prijedlog za izglasavanje nepovjerenja. 'U tom kratkom dokumentu, koji je više nego nemušto, a ponekad čak i na razini zabave prezentirao čelnik SDP-a, odgovorili smo baš na sve detalje onoga što je oporba htjela', rekao je Plenković.

'Zrak u Gospiću jednako je zdrav kao na Zavižanu'

Osvrnuo se na problem ilegalno odloženog otpada u Gospiću, zbog kojeg je oporba tražila njegov opoziv. Naglasio je da Vlada razumije zabrinutost građana, ali tvrdi da nema razloga za strah kada je riječ o kvaliteti vode, zraka i tla.

'Gospić je problem koji razumijemo i shvaćamo zabrinutost građana, ali i problem koji u kaznenopravnom smislu rješavaju tijela kaznenog progona', rekao je.

Potom se osvrnuo na ispravnost vode i kvalitetu zraka.

'Voda iz sustava javne vodoopskrbe u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji ispravna je i zdrava za piće. Što se tiče zraka, nema nikakvog zagađenja. Podaci govore da je zrak u Gospiću jednako zdrav kao, na primjer, na Zavižanu', ustvrdio je Plenković.

Dodao je da nema ni ugroze za poljoprivrednike i gospodarstvenike zbog onečišćenja tla.

'Lički krumpir je sjajan'

Premijer se posebno osvrnuo na izjave iporbe o mogućim posljedicama ilegalno odloženog otpada za poljoprivrednu proizvodnju u Lici.

'Kada je riječ o tlu, nema nikakve ugroze za poljoprivrednike, OPG-ovce i gospodarstvenike Gospića ili Ličko-senjske županije', rekao je. Odbacio je tvrdnje pojedinih oporbenih političara o 'zatrovanoj Lici' i odgovornosti za onečišćenje. 'Naprotiv, lički krumpir je sjajan', poručio je Plenković.

Kao potvrdu interesa za ličke proizvode naveo je manifestaciju Jesen u Lici, na kojoj je, prema njegovim riječima, velik broj posjetitelja pokazao interes za proizvode lokalnih poljoprivrednika.

Poručio je da proizvođači mogu biti mirni kada je riječ o kvaliteti njihovih proizvoda.

'Problem će riješiti Vlada, a ne oporba'

Govoreći o sanaciji ilegalnog odlagališta, Plenković je najavio nastavak aktivnosti na uklanjanju otpada. Objasnio je da je, osim odvoza neopasnog otpada, predviđeno i postupanje sa zakopanim otpadom, za čije je uklanjanje, kako je rekao, u tijeku priprema plana i poziva.

'To će, naravno, riješiti Vlada i država. Neće riješiti oporba, a županijska vlast za to nema ni financijske snage ni kapaciteta', ustvrdio je premijer. Zaključio je da je Vlada tijekom saborske rasprave zauzela čvrst stav te da će tako nastaviti i ubuduće.

'Tako ćemo se postavljati stalno jer je to jedini način da se u toj kakofoniji negativnosti i dezinformacija ipak čuje istina', rekao je. Dodao je kako smatra da je nakon prošlotjedne saborske rasprave pitanje gospićkog otpada sada znatno jasnije većini hrvatske javnosti.