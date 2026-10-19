'Bolje je izaći nego razbijati saborski inventar. Što se tiče Like – lički krumpir je sjajan'

Premijer Andrej Plenković obratio se javnosti nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a u Zagrebu. Sjednica Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a održava se na dan kada Andrej Plenković obilježava deset godina na čelu Vlade
Premijer Andrej Plenković obratio se javnosti nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a u Zagrebu. Osvrnuo se na prošlotjedne rasprave u Hrvatskom saboru, pokušaj oporbe za njegov opoziv zbog afere s ilegalno odloženim otpadom u Gospiću te optužbe o ugroženosti zdravlja građana i okoliša. Poručio je da će problem otpada riješiti Vlada, a ne oporba.
Plenković je kazao da su na sjednici stranačkih tijela analizirali niz aktivnosti iz proteklog tjedna, među kojima su godišnje izvješće o radu Vlade i saborska rasprava o prijedlogu za izglasavanje nepovjerenja premijeru.
Osvrnuo se i na odluku dijela lijevih oporbenih stranaka da napuste sabornicu tijekom njegova izvješća. 'Još jednom smo spomenuli da je dio lijevih oporbenih stranaka iz njima znanih razloga napustio sjednicu. Pristojnije je izaći i ne slušati nego razbijati saborski inventar, kao što su činili prije par godina', rekao je Plenković.
Dodao je da takav potez dovoljno govori o odnosu oporbe prema Hrvatskom saboru kao instituciji u koju su ih izabrali građani. Komentirao je i raspravu o oporbenoj inicijativi za izglasavanje nepovjerenja, pokrenutoj zbog problema ilegalno odloženog otpada u Gospiću.
Kako je ustvrdio, rasprava je pokazala veliku razliku između rada Vlade i onoga što je oporba predstavljala u javnosti. 'Ta je rasprava tek pokazala ogromnu razliku između Vlade i onoga što je oporba plasirala kao narativ u medije. Vidi se da smo odgovorili na sve njihove PR uratke', izjavio je premijer.
Kritizirao je i predsjednika SDP-a zbog načina na koji je predstavio prijedlog za izglasavanje nepovjerenja. 'U tom kratkom dokumentu, koji je više nego nemušto, a ponekad čak i na razini zabave prezentirao čelnik SDP-a, odgovorili smo baš na sve detalje onoga što je oporba htjela', rekao je Plenković.
'Zrak u Gospiću jednako je zdrav kao na Zavižanu'
Osvrnuo se na problem ilegalno odloženog otpada u Gospiću, zbog kojeg je oporba tražila njegov opoziv. Naglasio je da Vlada razumije zabrinutost građana, ali tvrdi da nema razloga za strah kada je riječ o kvaliteti vode, zraka i tla.
'Gospić je problem koji razumijemo i shvaćamo zabrinutost građana, ali i problem koji u kaznenopravnom smislu rješavaju tijela kaznenog progona', rekao je.
Potom se osvrnuo na ispravnost vode i kvalitetu zraka.
'Voda iz sustava javne vodoopskrbe u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji ispravna je i zdrava za piće. Što se tiče zraka, nema nikakvog zagađenja. Podaci govore da je zrak u Gospiću jednako zdrav kao, na primjer, na Zavižanu', ustvrdio je Plenković.
Dodao je da nema ni ugroze za poljoprivrednike i gospodarstvenike zbog onečišćenja tla.
'Lički krumpir je sjajan'
Premijer se posebno osvrnuo na izjave iporbe o mogućim posljedicama ilegalno odloženog otpada za poljoprivrednu proizvodnju u Lici.
'Kada je riječ o tlu, nema nikakve ugroze za poljoprivrednike, OPG-ovce i gospodarstvenike Gospića ili Ličko-senjske županije', rekao je. Odbacio je tvrdnje pojedinih oporbenih političara o 'zatrovanoj Lici' i odgovornosti za onečišćenje. 'Naprotiv, lički krumpir je sjajan', poručio je Plenković.
Kao potvrdu interesa za ličke proizvode naveo je manifestaciju Jesen u Lici, na kojoj je, prema njegovim riječima, velik broj posjetitelja pokazao interes za proizvode lokalnih poljoprivrednika.
Poručio je da proizvođači mogu biti mirni kada je riječ o kvaliteti njihovih proizvoda.
'Problem će riješiti Vlada, a ne oporba'
Govoreći o sanaciji ilegalnog odlagališta, Plenković je najavio nastavak aktivnosti na uklanjanju otpada. Objasnio je da je, osim odvoza neopasnog otpada, predviđeno i postupanje sa zakopanim otpadom, za čije je uklanjanje, kako je rekao, u tijeku priprema plana i poziva.
'To će, naravno, riješiti Vlada i država. Neće riješiti oporba, a županijska vlast za to nema ni financijske snage ni kapaciteta', ustvrdio je premijer. Zaključio je da je Vlada tijekom saborske rasprave zauzela čvrst stav te da će tako nastaviti i ubuduće.
'Tako ćemo se postavljati stalno jer je to jedini način da se u toj kakofoniji negativnosti i dezinformacija ipak čuje istina', rekao je. Dodao je kako smatra da je nakon prošlotjedne saborske rasprave pitanje gospićkog otpada sada znatno jasnije većini hrvatske javnosti.