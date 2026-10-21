Ostojić o Torcidi: 'S njima se nema što pregovarati'

'To je možda najvažnija stvar. Da su oni upali u korteo i pokušali u tom trenutku spriječiti mimohod zbog povika, imali bismo ozbiljne nerede ', upozorio je Ostojić.

Istaknuo je da je policija odradila vrlo dobar posao po pitanju razdvajanja navijača Ajaxa i Hajduka te pohvalio policijsku taktiku postupanja.

'Svi znaju da je to sramota' , rekao je Ostojić komentirajući cijeli događaj u RTL Direktu kod Mojmire Pastorčić. 'Mislim da je dobro da se ovo napokon dogodilo, da smo dotaknuli dno dna i da je napokon došlo do situacije da oni koji su nešto organizirali moraju biti u bijegu', dodao je.

Dodao je da se nada da će oni koji su već izazivali incidente, ovaj put i odgovarati za njih. Jer, kako je napomenuo, neki od prijavljenih Torcidaša imaju podeblje dosjee. Upravo činjenica da nisu do sad sankcionirani jedan je od razloga, smatra Ostojić, za cijelo ponašanje dijela Torcide.

'Za mene je neprihvatljivo da ravnatelj policije plačući na televiziji govori o tome kako Torcida neće komunicirati s njima. S njima se nema što pregovarati', istaknuo je Ostojić u RTL Direkt te dodao da se ovakav incident mogao očekivati, s obzirom na to što je sve do sad Torcida napravila.

Odbacio je komentare da policija nije trebala objaviti slike navijača koje traže, ali i dodao kako je puno gora stvar 'što su oni koji o tome pišu odjednom na tjeralici'.

'To su ljudi koji bi, prema njima, trebali šutjeti i zatvarati oči kao i inače, tako da se ne vidi ono što se događa i što se radi', dodao je.

Složio se s tvrdnjom da je Torcida ovo napravila kao poruku premijeru Plenkoviću i gradonačelniku Šuti te izraz svog nezadovoljstva zbog stadiona na Poljudu.

'To nije samo udruga koja se bavi nogometom. Oni imaju svoje interese i u tom dijelu sigurno sudjeluju', istaknuo je.

Na kraju se još jednom dotaknuo policijskog postupanja. Istaknuo je da je policija sigurno znala i imala informacije o događaju.

'Da su se oni zadržali na ovoj razini redovitog ponašanja, što je već postalo uobičajeno, znači da su se zadržali samo na povicima protiv Srba, niti bi se Plenković niti Božinović niti bilo tko oglasio. Ali dogodila se situacija u kojoj oni uzdižu Hitlera i viču protiv Židova. E sad, sada se pojavio problem. Zato ja kažem da je dobro da smo dotaknuli dno, da smo napokon došli do toga da vidimo što smo spremni napraviti. Sve ovo nije nikakva nepoznanica', istaknuo je Ostojić u RTL Direktu.

Zaključio je porukom da ključ rješavanja ovog problema s navijačima nije u boljem radu policije, već u bržim i oštrijim sudskim presudama i kaznama.