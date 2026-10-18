Obitelji gledale djecu kako igraju nogomet, a onda je uletio kamionet: Poginuli dječak i muškarac

Ozljede su od lakših do teških, ali ni jedna zasad ne izgleda kao da je opasna za život, rekao je kapetan policije u Wichiti Aaron Moses na konferenciji za novinare. Dvije smrtno stradale osobe proglašene su mrtvima na mjestu događaja, dodao je.

Moses je rekao da je kamionetom upravljala 34-godišnja žena te da je vozilo završilo na travnatoj površini na zapadnom kraju sportskog kompleksa Stryker. Žena surađuje s istražiteljima, rekao je, no na pitanje je li uhićena odgovorio je samo da se nalazi u policijskom pritvoru.

„Znamo što se dogodilo, ali sada ulažemo velike napore kako bismo otkrili zašto se to dogodilo, a do tog odgovora još nismo došli”, rekao je načelnik policije u Wichiti Joe Sullivan.

Među ozlijeđenima su dvoje djece u dobi od pet godina, dvoje osmogodišnjaka, jedno devetogodišnje dijete i petero odraslih, priopćila je policija. Osim tih deset osoba, još jedna odrasla osoba hospitalizirana je zbog zdravstvenih problema koji nisu povezani s traumatskim ozljedama.

I dijete vozačice kamioneta igralo je nogomet u tom sportskom kompleksu, ali ne na terenu na kojem se dogodila nesreća, rekao je Moses. U kamionetu su se vozile i dvije maloljetne osobe, dodao je.

„Danas u Wichiti vlada velika tuga", izjavila je gradonačelnica Lily Wu. „Obitelji su došle u sportski kompleks Stryker kako bi provele subotnje poslijepodne gledajući svoju djecu koja igraju nogomet. Nitko nije mogao ni zamisliti tragediju koja će uslijediti”, rekla je.