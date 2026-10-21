Novinar postavio Trumpu pitanje, a dobio uvredu: 'Što nije u redu s vama? Jeste li bolesni?'

Feinberg je započeo pitanje, međutim Trump ga je naglo prekinuo.

Tijekom dijela kad novinari postavljaju pitanja predsjedniku, novinar Independenta Andrew Feinberg pokušao je Trumpu postaviti pitanje o njegovom novom projektu, zatvaranju starog i izgradnji novog golf terena nedaleko Bijele kuće, East Potomac.

'Što nije u redu s vama? Jeste li bolesni?', upitao je Trump direktno Feinberga, na što mu je on odgovorio 'Koliko znam, nisam'.

'Čekaj, čekaj, čekaj, čekaj', rekao je Trump, a kad je Feinberg pokušao nastaviti, vidno iznervirani Trump odbrusio je 'Tiho, tiho'. Neki su prokomentirali i da je zvučalo kao da je zarežao na novinara.

Odgovor na svoje pitanje nije dobio, a kasnije je u izvještaju za Independent naveo kako je nedavno bio na redovnom sistematskom pregledu te da je zdrav. Naglasio je da je samo radio svoj posao i da se na taj isti posao vraća i sutra.

Zanimljivo je da je na incident reagirao Trumpov potpredsjednik, J. D. Vance koji je na platformi X napao Feinberga.

'Predsjednik Donald J. Trump uništio imbecilnog 'novinara' Andrewa Feinberga zbog neprimjerenog ponašanja u Ovalnom uredu', napisao je Vance uz video snimku cijelog događaja.

No, Feinberg mu nije ostao dužan. Prokomentirao je ispod videa.

'Ako me već planirate vrijeđati, barem imajte hrabrosti označiti moj profil', napisao je Feinberg.

Podsjetimo, ovo nije prvi put da se Trump sukobio s medijima i napao novinare.

Posebno je odjeknulo kad je u studenom 2025., u predsjedničkom zrakoplovu, tijekom postavljanja pitanja o dokumentima vezanim uz Jeffreya Epstaina, izvrijeđao novinarku rekavši joj 'Tiho, prasice'.