Novi skandal trese Trumpovu obitelj: Spominju se ruski špijuni i tajni računi s milijardama dolara

Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegov bivši viši savjetnik, oštro je odbacio optužbe da je tijekom prvog Trumpova mandata imao pristup tajnim bankovnim računima na kojima su bliskoistočni čelnici navodno držali više od dvije milijarde dolara kako bi utjecali na američku vanjsku politiku. Tvrdnje je iznio novinar Matthew Cole u knjizi koja uskoro izlazi, a čiji je ulomak objavio Vanity Fair. Autor također tvrdi da su nizozemski obavještajci, nakon što su otkrili da su ruski špijuni hakirali Kushnerov iPhone, uspjeli pristupiti njegovu uređaju i pratiti financijske transakcije. Kushner sve optužbe naziva izmišljotinama i najavljuje pravne korake
Riječ je o knjizi 'Princes and Thieves: Jared Kushner and Mohamed bin Zayed's Secret Plot to Remake the Middle East', u kojoj Cole istražuje Kushnerove odnose s političkim čelnicima Bliskog istoka i njegovu ulogu u oblikovanju američke vanjske politike.
Kushner je tijekom prvog Trumpova predsjedničkog mandata bio viši savjetnik u Bijeloj kući, a važnu ulogu imao je u diplomatskim odnosima s Izraelom i zaljevskim državama, piše CBS.
Cole tvrdi da su čelnici Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata osigurali najmanje dvije milijarde dolara na računima kojima je Kushner navodno mogao pristupiti. Novac je, tvrdi autor, trebao služiti financiranju diplomatskih aktivnosti izvan službenih kanala i osiguravanju utjecaja na odluke američke administracije.
Ruski špijuni navodno hakirali Kushnerov iPhone
Jedan od najupečatljivijih dijelova knjige odnosi se na navodnu obavještajnu operaciju iz 2017. i 2018. godine.
Cole tvrdi da su nizozemski obavještajci otkrili kako su ruski operativci provalili u Kushnerov iPhone. Do tog su saznanja navodno došli nakon što su pridobili ruskog obavještajca koji je imao pristup sustavima ruske vojne obavještajne službe GRU. Nizozemski stručnjaci potom su pronašli način da i sami pristupe Kushnerovu mobitelu.
Prema autorovu opisu, nisu imali potpunu kontrolu nad uređajem, ali su mogli pratiti što se prikazuje na zaslonu dok ga Kushner koristi. Na taj su način, tvrdi Cole, uočili kako se Kushner prijavljuje na bankovni račun u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, na koji su prethodno iz Azerbajdžana navodno pristizale stotine milijuna dolara.
Kushner je u to vrijeme bio jedan od najbližih Trumpovih savjetnika i sudjelovao u osjetljivim diplomatskim pregovorima.
Tajni računi i više od dvije milijarde dolara
Prema tvrdnjama iz knjige, saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman i predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohammed bin Zayed omogućili su pristup novcu na nekoliko računa povezanih s Kushnerovim diplomatskim aktivnostima.
Autor navodi da su računi često bili prikazani kao dio službenih državnih programa ili humanitarnih organizacija, dok su sredstva navodno služila za političke i diplomatske ciljeve koji nisu bili javno poznati. Jedan od računa, prema knjizi, nalazio se u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i na njega je uplaćeno približno 750 milijuna dolara. Kushner je navodno imao ovlasti raspolaganja sredstvima, iako račun nije bio u njegovu vlasništvu.
Cole tvrdi i da je otprilike milijarda dolara prebačena na račun povezan s izraelskom središnjom bankom. Pozivajući se na izvor upoznat s tim novcem, autor navodi da su sredstva s tog računa bila namijenjena Kushnerovoj osobnoj koristi.
U knjizi se također tvrdi da je Saudijska Arabija sudjelovala u financiranju tih aranžmana kako bi utjecala na američku politiku prema Bliskom istoku. Riječ je o ozbiljnim optužbama koje Kushner kategorički odbacuje.
Kushner: 'Te su optužbe potpuno sulude'
Kushner se u četvrtak oglasio na društvenim mrežama i demantirao sve navode. 'Optužbe koje iznosi ovaj autor potpuno su sulude i ništa se od toga nikada nije dogodilo', poručio je. Ustvrdio je da je njegova strana već odbacila svaku pojedinu tvrdnju, ali da autor nije pružio nijedan provjerljiv dokaz.
'Nisu dostavljeni bankovni izvodi, evidencije novčanih transfera, brojevi računa, datumi transakcija ni drugi provjerljivi podaci koji bi poduprli ove izvanredne optužbe', naveo je Kushner. Njegov odvjetnik Alejandro Brito također je odbacio optužbe, ocijenivši ih lažnima i klevetničkima.
U opsežnom pisanom odgovoru, objavljenom na Kushnerovoj internetskoj stranici, odvjetnik navodi da njegov klijent nikada nije imao pristup spornim računima niti je sudjelovao u opisanim financijskim aranžmanima.
Kada je riječ o mogućem hakiranju telefona, odvjetnik tvrdi da Kushner ne zna je li njegov iPhone bio kompromitiran te da tijekom rada u Bijeloj kući nije bio obaviješten o takvom incidentu. Kushnerov pravni tim najavio je mogućnost pokretanja sudskih postupaka zbog objavljenih tvrdnji.
Oglasila se i Bijela kuća
Na optužbe je reagirala i Bijela kuća, čiji je direktor komunikacija Steven Cheung kritizirao Colea i njegovu knjigu. Cheung je tvrdnje nazvao izmišljotinama, optuživši autora da ne nudi nikakve dokaze ni dokumentaciju, nego se oslanja na anonimne izvore. Kaže da je 'knjiga fikcija koja se pokušava predstaviti kao istraživačko novinarstvo'.
Knjiga izlazi 27. listopada.