Novi skandal trese Trumpovu obitelj: Spominju se ruski špijuni i tajni računi s milijardama dolara

Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegov bivši viši savjetnik, oštro je odbacio optužbe da je tijekom prvog Trumpova mandata imao pristup tajnim bankovnim računima na kojima su bliskoistočni čelnici navodno držali više od dvije milijarde dolara kako bi utjecali na američku vanjsku politiku. Tvrdnje je iznio novinar Matthew Cole u knjizi koja uskoro izlazi, a čiji je ulomak objavio Vanity Fair. Autor također tvrdi da su nizozemski obavještajci, nakon što su otkrili da su ruski špijuni hakirali Kushnerov iPhone, uspjeli pristupiti njegovu uređaju i pratiti financijske transakcije. Kushner sve optužbe naziva izmišljotinama i najavljuje pravne korake

Riječ je o knjizi 'Princes and Thieves: Jared Kushner and Mohamed bin Zayed's Secret Plot to Remake the Middle East', u kojoj Cole istražuje Kushnerove odnose s političkim čelnicima Bliskog istoka i njegovu ulogu u oblikovanju američke vanjske politike. Kushner je tijekom prvog Trumpova predsjedničkog mandata bio viši savjetnik u Bijeloj kući, a važnu ulogu imao je u diplomatskim odnosima s Izraelom i zaljevskim državama, piše CBS. Cole tvrdi da su čelnici Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata osigurali najmanje dvije milijarde dolara na računima kojima je Kushner navodno mogao pristupiti. Novac je, tvrdi autor, trebao služiti financiranju diplomatskih aktivnosti izvan službenih kanala i osiguravanju utjecaja na odluke američke administracije.

Ruski špijuni navodno hakirali Kushnerov iPhone Jedan od najupečatljivijih dijelova knjige odnosi se na navodnu obavještajnu operaciju iz 2017. i 2018. godine. Cole tvrdi da su nizozemski obavještajci otkrili kako su ruski operativci provalili u Kushnerov iPhone. Do tog su saznanja navodno došli nakon što su pridobili ruskog obavještajca koji je imao pristup sustavima ruske vojne obavještajne službe GRU. Nizozemski stručnjaci potom su pronašli način da i sami pristupe Kushnerovu mobitelu. Prema autorovu opisu, nisu imali potpunu kontrolu nad uređajem, ali su mogli pratiti što se prikazuje na zaslonu dok ga Kushner koristi. Na taj su način, tvrdi Cole, uočili kako se Kushner prijavljuje na bankovni račun u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, na koji su prethodno iz Azerbajdžana navodno pristizale stotine milijuna dolara. Kushner je u to vrijeme bio jedan od najbližih Trumpovih savjetnika i sudjelovao u osjetljivim diplomatskim pregovorima.