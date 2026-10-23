Novi plan za kraj rata u Ukrajini? Procurili detalji američkog prijedloga

Prema navodima izvora iz Kijeva, prijedlog Washingtona predviđa i ublažavanje sankcija Rusiji , mogućnost sklapanja poslovnih sporazuma između Moskve i Washingtona te obnovu isporuka ruskog plina Europi.

Prema pisanju britanskog časopisa The Economist, koji se poziva na izvore među ukrajinskim dužnosnicima, plan uključuje odustajanje Kijeva od članstva u NATO-u, uspostavu demilitarizirane zone u Donbasu i ponovno pokretanje plinovoda Sjeverni tok, prenosi ruska novinska agencija TASS .

Ukrajini se nudi investicijski paket i članstvo u EU-u?

Za odustajanje od nastojanja da postane članica NATO-a, Ukrajini se navodno zauzvrat nudi ‘investicijski paket’ te članstvo u Europskoj uniji.

Prema tim navodima, prijedlog bi uključivao značajne ustupke Rusiji, među ostalim ublažavanje ekonomskih pritisaka i obnovu energetskih veza s Europom. Pojedinosti plana i njegov status zasad nisu službeno potvrđeni u tekstu izvješća.

Kremlj najavio mogućnost novih pregovora

Glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov ranije je izjavio da Vladimir Putin nije poslao nikakve dokumente s prijedlozima za rješavanje sukoba u Ukrajini preko američkog izaslanika Stevea Witkoffa.

Putinov savjetnik Jurij Ušakov rekao je da je ruski predsjednik tijekom sastanka s Witkoffom poručio kako je Moskva spremna nastaviti trostrane pregovore sa Sjedinjenim Državama i Ukrajinom.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u petak da su se mirovni pregovarači iz Ukrajine, Rusije i SAD-a složili sastati na tehničkoj razini u prvoj polovici studenog u Abu Dabiju, dodavši da se nada da će uslijediti i sastanak čelnika tih zemalja. Istaknuo je da bilo kakav mirovni sporazum zahtijeva sigurnosna jamstva za Ukrajinu i desetogodišnje financiranje ukrajinske vojske. Smatra i da bi Europa trebala sudjelovati u mirovnim pregovorima.