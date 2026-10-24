ključno za vojsku

Nakon optužbi Zelenskog na račun Washingtona, Ukrajina objavila: 'Starlink ponovno radi punom brzinom'

Bi. S. / Hina

24.10.2026 u 13:56

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: ANDREJ CUKIC
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Ukrajina je u subotu objavila da je ponovno uspostavljena stabilna veza sa SpaceX-ovim satelitskim sustavom Starlink, ključnim za njezinu vojsku, nakon nekoliko dana ograničenja brzine usred napetosti s Washingtonom

'Sustavi ministarstva obrane za praćenje bilježe ponovno uspostavljanje brzina Starlinka/Starshielda. Bilježimo brzine veće od 400 km/h, a veza je stabilna', rekao je ukrajinski ministar obrane Jevgenij Hmara.

'To je prvenstveno važno za naše prve crte, za našu vojsku, za operacije dronovima, za logistiku i za komunikacije', dodao je.

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Hmara je pozdravio 'čvrst stav ukrajinskog predsjednika na najvišoj razini', izrazivši uvjerenje da takav pristup 'daje plodove'.

Zelenski optužio Washington

Ukrajina se proteklih dana žalila na ograničenje brzine Starlinkovih terminala na 160 km/h, što je otežavalo korištenje određenih dronova.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Washington da stoji iza tih ograničenja te da u nekoliko navrata nije upozorio Kijev na nadolazeće ruske projektile prije nego što su pogodili ciljeve.

Bijela kuća i milijarder Elon Musk, čija tvrtka SpaceX upravlja Starlinkom, negirali su odgovornost za ograničenja satelitskog sustava.

Američki predsjednik Donald Trump u petak je objavio da je Musk 'ponovno pokrenuo' Starlinkovu mrežu za Ukrajinu.

Ograničenja su uvedena nakon porasta napetosti između Zelenskog i Trumpa, koji su posljednjih dana razmjenjivali oštre kritike u medijima.

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