Na gradilištu toplica u Sisku otkrivena opasna živa, ali kaznenog progona neće biti

Radovi na projektu lječilišta prekinuti su nakon što je tijekom pripremnih radova u tlu otkriveno odlagalište otpada. Analiza uzoraka potvrdila je prisutnost žive iznad dopuštene koncentracije.

Općinsko državno odvjetništvo (ODO) navodi da, na temelju prikupljenih relevantnih podataka i dokaza, proizlazi da je otpad odložen tijekom osamdesetih godina prošlog stoljeća.

Zbog nastupa zastare kaznenog progona za teško kazneno djelo protiv okoliša (onečišćenje okoliša) ODO Sisak zaključio je da ne postoje zakonske pretpostavke za daljnje postupanje u ovom predmetu.