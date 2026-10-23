Građanska inicijativa nastavlja borbu protiv ustaškog grafita: Možemo! traži odgovornost

Riječki ogranak stranke Možemo! pozdravio je inicijativu predsjednika Udruge specijalne policije Domovinskog rata 'Ajkula' Perice Prpića, koji je reagirajući na intervenciju na nelegalni grafit s ustaškim pozdravom izjavio da treba smiriti tenzije, sjesti i razgovarati. No ono s čim se u Možemo ne slažu je nastavak njegove želje u kojoj je pozvao predstavnike građanske inicijative da se potpišu imenom i prezimenom i iznesu svoje argumente
'Pozdravljamo poziv predstavnika udruge branitelja na smirivanje tenzija i na razgovor, ali se ne slažemo s time da se građanke i građani potpišu svojim imenom i prezimenom, znajući da iza grafita stoji navijačka skupina Armada, skupina poznata po nasilnim ispadima.
Armada se mora ograditi od ustašovanja
Istu tu navijačku skupinu podržavaju braniteljske udruge, a iza Armade i braniteljskih udruga stoji gradonačelnica svojim imenom i prezimenom.
Iza građanki i građana stoji samo Ustav Republike Hrvatske i pojedine sutkinje i suci koji se, za razliku od Armade, predstavnika braniteljskih udruga i gradonačelnice, ne libe kazniti isticanje i uzvikivanje ustaškog pozdrava.
Da bi se građanke i građani osjećali dovoljno sigurnima da javno istupe imenom i prezimenom, Armada se najprije mora ograditi od nasilja i ustašovanja svojih članova i jasno ih osuditi. Isto se očekuje i od braniteljskih udruga, kad se već vezuju uz Armadu. Za osjećaj sigurnosti važno je i da gradonačelnica konačno provede u djelo ono što svako malo protokolarno osudi, ponekad zato što je to već učinio nadbiskup, a ponekad zato što je slučaj završio u previše novina da bi se mogao ignorirati.
Gradonačelnica na kavici s Armadom
Sve dok predstavnici braniteljskih udruga i gradonačelnica ispijaju kavicu s Armadom pokraj ilegalnog grafita s ustaškim pozdravom (i to ispred osnovne škole) teško je zamisliti da se bilo tko supostavljenog mišljenja može zateći u tom razgovoru', navodi Možemo Rijeka u objavi na Facebooku.
Podsjetimo, HOS-ov mural na Škurinjama koji je naslikan na nadvožnjaku što vodi do Osnovne škole Ivana pl. Zajca, zaliven je crvenom bojom, a s maila gađanske inicijative Ulice bez mržnje poslana je obavijest u kojoj se pojašnjava da je to napravljeno zbog ustaškog pozdrava Za dom spremni koji se nalazi na njemu. Istaknuto je da je crvena boja podsjetnik na krv nevinih, na svu ubijenu djecu i onu kojoj je oduzeto sretno djetinjstvo, na obitelji koje su nestale, na sve Srbe, Židove, Rome i Hrvate antifašiste koji su ubijeni pod tim istim pozdravom.
Ispružene desnice na otvaranju murala
Ajkula, koji je prije par mjeseci bila na sastanku s riječkom gradonačelnicom, ocijenio je da je prefarbavanje HOS-ovog grba svjesna provokacija budući da je kontekst cijelog škurinjskog murala vrlo jasan – odavanje počasti svim postrojbama koje su bile dio obrane Hrvatske u Domovinskom ratu.
Cijela priča počela je u travnju ove godine kada je građanska inicijativa od gradonačelnice Rijeke Ive Rinčić zatražila micanje ustaškog grafita na nadvožnjaku. Komunalci su nelagalni grafit uklonili da bi potom organizirana akcija obnove murala na kojemu su grbovi svih riječkih postrojbi iz Domovinskog rata, uz motive posvećene Vukovaru i Kninu. Naknadno se pojavila videosnimka na kojoj dio okupljenih slavi završetak posla uzvikivanjem ustaškog pozdrava Za dom spremni i dizanjem desnice u zrak.