Građanska inicijativa nastavlja borbu protiv ustaškog grafita: Možemo! traži odgovornost

Riječki ogranak stranke Možemo! pozdravio je inicijativu predsjednika Udruge specijalne policije Domovinskog rata 'Ajkula' Perice Prpića, koji je reagirajući na intervenciju na nelegalni grafit s ustaškim pozdravom izjavio da treba smiriti tenzije, sjesti i razgovarati. No ono s čim se u Možemo ne slažu je nastavak njegove želje u kojoj je pozvao predstavnike građanske inicijative da se potpišu imenom i prezimenom i iznesu svoje argumente

'Pozdravljamo poziv predstavnika udruge branitelja na smirivanje tenzija i na razgovor, ali se ne slažemo s time da se građanke i građani potpišu svojim imenom i prezimenom, znajući da iza grafita stoji navijačka skupina Armada, skupina poznata po nasilnim ispadima. Armada se mora ograditi od ustašovanja Istu tu navijačku skupinu podržavaju braniteljske udruge, a iza Armade i braniteljskih udruga stoji gradonačelnica svojim imenom i prezimenom.

Iza građanki i građana stoji samo Ustav Republike Hrvatske i pojedine sutkinje i suci koji se, za razliku od Armade, predstavnika braniteljskih udruga i gradonačelnice, ne libe kazniti isticanje i uzvikivanje ustaškog pozdrava. Da bi se građanke i građani osjećali dovoljno sigurnima da javno istupe imenom i prezimenom, Armada se najprije mora ograditi od nasilja i ustašovanja svojih članova i jasno ih osuditi. Isto se očekuje i od braniteljskih udruga, kad se već vezuju uz Armadu. Za osjećaj sigurnosti važno je i da gradonačelnica konačno provede u djelo ono što svako malo protokolarno osudi, ponekad zato što je to već učinio nadbiskup, a ponekad zato što je slučaj završio u previše novina da bi se mogao ignorirati. Gradonačelnica na kavici s Armadom Sve dok predstavnici braniteljskih udruga i gradonačelnica ispijaju kavicu s Armadom pokraj ilegalnog grafita s ustaškim pozdravom (i to ispred osnovne škole) teško je zamisliti da se bilo tko supostavljenog mišljenja može zateći u tom razgovoru', navodi Možemo Rijeka u objavi na Facebooku.