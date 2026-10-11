Ljubljana pod opsadom policije: Počela velika sigurnosna operacija

Prema pisanju slovenskog portala Dnevnik , u prvom konvoju prevezene su osobe koje predstavljaju najveći sigurnosni rizi k, zbog čega su u njihovoj pratnji bili i policijski specijalci.

Oko 6.30 sati pripadnici posebnih policijskih jedinica zatvorili su nekoliko raskrižja na području između dviju ustanova. Desetak minuta kasnije krenuo je prvi konvoj sa zatvorenicima i pritvorenicima.

Preseljenje je počelo u ranim jutarnjim satima, uz pojačane sigurnosne mjere i nadzor prometa. Policijske ophodnje bile su raspoređene na prometnicama između dvaju zatvora još prije 6.00 sati, a pojačana prisutnost policije zabilježena je i na području Poljanske i Litijske ceste.

Uprava za izvršavanje kaznenih sankcija ranije je najavila da bi tijekom prijepodneva u novi zatvor trebalo biti premješteno oko 150 zatvorenika i pritvorenika. Riječ je o završnoj fazi preseljenja iz ustanove u Povšetovoj ulici, koja nakon 64 godine prestaje biti glavni ljubljanski zatvor.

Zatvorenici su još prošlog tjedna obaviješteni da će preseljenje uskoro uslijediti, no točan datum operacije nije bio javno objavljen zbog sigurnosnih razloga. Planovi su prvotno predviđali preseljenje krajem prošle ili početkom ove godine, ali se pokazalo da je riječ o logistički i organizacijski složenijem zadatku nego što se očekivalo. Dodatni problem predstavlja dugogodišnji nedostatak osoblja u slovenskom zatvorskom sustavu.

Direktor Uprave za izvršavanje kaznenih sankcija Denis Perše i ravnatelj ljubljanskog zatvora Goran Narić najavili su obraćanje medijima na kojem bi trebali iznijeti dodatne pojedinosti o operaciji.

Novi zatvor otvoren još u svibnju

Novi zatvorski kompleks u Dobrunju svečano je otvoren u svibnju, ali je za potpuno preseljenje zatvorenika bilo potrebno još nekoliko mjeseci priprema.

U početku je počeo raditi samo otvoreni odjel, u koji su premješteni zatvorenici iz ustanove na Igu. Za stavljanje poluotvorenog i zatvorenog odjela u funkciju trebalo je dovršiti dodatne organizacijske i tehničke pripreme.

Iz slovenske Uprave za izvršavanje kaznenih sankcija ranije su objasnili da je nakon preuzimanja objekta trebalo provjeriti njegovo funkcioniranje, evidentirati eventualne tehničke nedostatke te uskladiti interne akte, protokole i operativne postupke.

Kompleks u Dobrunju ima kapacitet za ukupno 388 osoba, od čega je 60 mjesta namijenjeno otvorenom odjelu. Vrijednost projekta procjenjuje se na oko 86,5 milijuna eura.

Bijeg zatvorenika ponovno otvorio pitanje sigurnosti

Veliko preseljenje dogodilo se samo nekoliko dana nakon bijega zatvorenika Deana Husovica iz ljubljanskog zatvora. On je pobjegao pravosudnim policajcima nakon što su ga s ročišta vratili u zatvor, čime su ponovno otvorena pitanja sigurnosti i uvjeta rada u slovenskom zatvorskom sustavu.

I sama akcija preseljenja zahtijevala je opsežne pripreme, koordinaciju različitih službi i osiguravanje prometnica kako bi se rizici tijekom prijevoza sveli na najmanju moguću mjeru.

Zbog operacije su na području ljubljanske četvrti Most bile najavljene i kratkotrajne obustave prometa. Policija je pozvala vozače da slijede upute službenika, budu oprezni i prilagode brzinu vožnje.

Preseljenjem u Dobrunje Slovenija dobiva novi zatvorski kompleks, dok zatvor na Povšetovoj ulici nakon više od šest desetljeća prestaje imati svoju dosadašnju ulogu.