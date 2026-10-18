Katastrofa u kanadskoj vojnoj bazi: Ima mrtvih, liječnik otkrio razmjere tragedije

'Ne mogu se sjetiti sličnog incidenta u novijoj povijesti', rekao je ministar, dodavši da u istrazi sudjeluje i Kraljevska kanadska konjička policija (RCMP).

Situaciju u bazi opisao je kao aktivnu i osjetljivu, istaknuvši da se širenje požara pomno prati.

' Žalosti me što moram potvrditi da je u incidentu u bazi bilo i poginulih i ozlijeđenih ', izjavio je McGuinty na konferenciji za novinare u subotu navečer.

Više osoba poginulo je i ozlijeđeno nakon ozbiljnog incidenta koji je izazvao veliki požar u kanadskoj vojnoj bazi Wainwright, u pokrajini Alberti. Kanadski ministar obrane David McGuinty potvrdio je da ima smrtno stradalih i ozlijeđenih, ali zasad nije iznio točan broj žrtava niti pojedinosti o uzroku nesreće, navodi The Guardian

Bolnice preplavljene ozlijeđenima

Razmjeri nesreće izazvali su ozbiljne probleme u zdravstvenom sustavu. Liječnik Warren Thirsk iz bolnice Royal Alexandra u Edmontonu, gradu udaljenom oko 180 kilometara od Wainwrighta, izjavio je za CBC da se ozlijeđeni prevoze u više bolnica jer su lokalni zdravstveni kapaciteti preopterećeni.

'Ovaj broj pacijenata preopteretio bi i grad Edmonton. Više ih je nego što itko od nas želi brojiti. Ovo je katastrofa kakva se događa jednom u 15 do 25 godina', rekao je Thirsk.

Kanadske oružane snage, savezna i pokrajinska tijela te lokalne službe koordiniraju hitne intervencije, dok obližnja zajednica Wainwright pruža pomoć vatrogasaca i zdravstvenih djelatnika.

Požar se proširio izvan vojne baze

Lokalne vlasti objavile su da je požar tijekom subote prešao ogradu vojne baze te se zbog snažnog vjetra počeo brzo širiti. Na terenu su vatrogasci iz više područja, a naredba za evakuaciju stanovništva zasad nije izdana.

Velike dijelove Alberte tijekom dana pogodila je snažna oluja s udarima vjetra do 100 kilometara na sat. Vjetar je rušio stabla i otežavao uvjete na terenu.

Premijerka Alberte Danielle Smith opisala je požar kao velik i tragičan događaj koji je pogodio brojne pripadnike vojske.

Susjedna pokrajina Saskatchewan također je najavila slanje pomoći, potvrdio je njezin premijer Scott Moe.

Oglasio se i kanadski premijer

Kanadski premijer Mark Carney ranije je na društvenim mrežama potvrdio ozbiljan incident u bazi Wainwright.

'Naše su misli sa svim hrabrim ženama i muškarcima pogođenima ovim događajem', poručio je.

Oglasio se i čelnik konzervativne oporbe Pierre Poilievre, koji je razgovarao s premijerom i ministrom obrane te ponudio potporu pogođenima.

'Molite za Wainwright', napisao je, pozvavši stanovnike da slijede upute hitnih službi i oslobode prometnice za interventna vozila.

Jedna od najvažnijih kanadskih baza za vojnu obuku

CFB Wainwright jedna je od najaktivnijih kanadskih vojnih baza za obuku. U njoj se nalazi Canadian Manoeuvre Training Centre, koji provodi realistične vojne vježbe i pripreme za borbene operacije, kao i 3rd Canadian Division Training Centre.

Zbog važnosti baze i razmjera incidenta očekuje se opsežna istraga.

Kanadske vlasti zasad nisu potvrdile što je izazvalo požar, koliko je osoba poginulo niti ukupan broj ozlijeđenih.