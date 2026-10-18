Kakvo 'energetsko primirje'? Zelenski pobrojao sve ruske napade na ukrajinski energetski sektor

Rusija je više desetaka puta napala ukrajinski energetski sektor te naftnu i plinsku industriju tijekom tjedna otkako je američki predsjednik Donald Trump najavio obustavu napada na energetsku infrastrukturu, izjavio je u nedjelju ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij
„Otkako je američki predsjednik prije tjedan dana najavio energetsko primirje, Rusija je namjerno 76 puta napala ukrajinski energetski sektor te naftnu i plinsku industriju”, napisao je Zelenskij na društvenoj mreži X.
Dodao je da su u najnovijim napadima pogođene trafostanice u regijama Vinica, Žitomir, Hmeljnicki i Odesa.
Ni Kijev ni Moskva nisu potvrdili sporazum o primirju koji je najavio Trump.
On je prije tjedan dana rekao da su se Ukrajina i Rusija dogovorile o, kako je kazao, "energetskom primirju".
U objavi na društvenim mrežama Trump je napisao da energetsko primirje stupa na snagu odmah, ali nije dalje elaborirao tvrdnju.