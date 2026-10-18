Kakvo 'energetsko primirje'? Zelenski pobrojao sve ruske napade na ukrajinski energetski sektor

„Otkako je američki predsjednik prije tjedan dana najavio energetsko primirje, Rusija je namjerno 76 puta napala ukrajinski energetski sektor te naftnu i plinsku industriju”, napisao je Zelenskij na društvenoj mreži X.

Dodao je da su u najnovijim napadima pogođene trafostanice u regijama Vinica, Žitomir, Hmeljnicki i Odesa.