JEDNOKRATNA POMOĆ

Jastrebarsko daje 500 eura po djetetu s teškoćama u razvoju: Prijave do 4. prosinca

Bi. S. / Hina

21.10.2026 u 07:05

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Tetiana Chernykova / Alamy / Profimedia
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Roditeljima (skrbnicima) djece s teškoćama u razvoju Grad Jastrebarsko dodijelit će jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 500 eura po djetetu u svrhu unaprjeđenja kvalitete života sufinanciranjem dodatnih troškova i terapije djeci s posebnim potrebama.

Pravo na tu pomoć imaju djeca s teškoćama u razvoju do 18. godine života koja imaju prebivalište na području Jastrebarskog.

Djecom s teškoćama smatraju se: djeca s oštećenjem vida i sluha, s poremećajima govorno-glasovne komunikacije, djeca s promjenama u osobnosti uvjetovanim organskim čimbenicima ili psihozom, djeca s poremećajima u ponašanju, s motoričkim oštećenjima, djeca sniženih intelektualnih sposobnosti, djeca s autizmom, s višestrukim teškoćama, sa zdravstvenim teškoćama i neurološkim oštećenjima (dijabetes, celijakija, epilepsija i slično).

Grad će jednokratnu pomoć dodijeliti temeljem javnog poziva koji je otvoren dok se ne utroše sredstava koja je planirao u proračunu za ovu godinu, a najkasnije do 4. prosinca tekuće godine. Potpore se dodjeljuju po redoslijedu zaprimanja prijava, objavio je Grad Jastrebarsko

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