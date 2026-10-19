Jandrokovića pitali o propuštenim prilikama Vlade, kritiziranje je prepustio oporbi

Uoči sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a Jandroković je u ponedjeljak u povodu deset godina Andreja Plenkovića na čelu Vlade rekao novinarima i da Hrvatska ima najbolji kreditni rejting u povijesti.

Istaknuo je i Pelješki most, LNG terminal, naftovod i JANAF te rekao da je Hrvatska postala regionalni igrač. Uz ulazak Hrvatske u schengenski prostor i uvođenje eura, naveo je i razvoj lokalnih sredina kojem su doprinijela sredstva iz europskih fondova te ulaganja u područje sigurnosti - rafale, korejski i američki obrambeni sustav.

Na pitanja je li moglo biti bolje i postoji li propuštena prilika za kojom žali, odgovorio je da uvijek može i da će kritiziranje prepustiti oporbi, a on će istaknuti postignuća.