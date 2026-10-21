Jako jugo prekida brojne linije, magla smanjuje vidljivost: HAK upozorio vozače

Magla, mjestimice vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, a zbog jakog i olujnog juga u priobalju u prekidu su pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije, upozoravaju u srijedu ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK)
U prekidu su tako trajektne linije Porozina-Brestova, Lopar-Valbiska, Zadar/Gaženica-Ist/Kosirača-Olib-Silba-Premuda-Mali Lošinj, Sumartin-Makarska te Suđurađ-Lopud-Koločep-Dubrovnik. Zbog vjetra, u prekidu su i katamaranske linije M.Lošinj-Cres-Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka, Olib-Silba-Premuda-Zadar, Ubli-Vela Luka-Hvar-Split i Ubli-Korčula-Dubrovnik, te brodske linije Mali Lošinj-Vele Srakane-Unije-Susak, Vodice-Prvić Šepurine-Zlarin-Šibenik, Zadar-Preko i Suđurađ-Lopud-Koločep-Dubrovnik.
U zonama radova uz povećanu gustoću prometa vozi se usporeno, posebice u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Vozačima HAK savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.