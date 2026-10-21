Jako jugo prekida brojne linije, magla smanjuje vidljivost: HAK upozorio vozače

U prekidu su ﻿tako trajektne linije Porozina-Brestova, ﻿Lopar-Valbiska, Zadar/Gaženica-Ist/Kosirača-Olib-Silba-Premuda-Mali Lošinj, Sumartin-Makarska te Suđurađ-Lopud-Koločep-Dubrovnik﻿. Zbog vjetra, u prekidu su i ﻿katamaranske linije ﻿M.Lošinj-Cres-Rijeka﻿, Novalja-Rab-Rijeka﻿, Olib-Silba-Premuda-Zadar﻿, Ubli-Vela Luka-Hvar-Split i ﻿Ubli-Korčula-Dubrovnik﻿, te brodske linije Mali Lošinj-Vele Srakane-Unije-Susak, ﻿Vodice-Prvić Šepurine-Zlarin-Šibenik, Zadar-Preko﻿ i Suđurađ-Lopud-Koločep-Dubrovnik﻿.

U zonama radova uz povećanu gustoću prometa vozi se usporeno, posebice u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Vozačima HAK savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.