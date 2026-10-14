Jaka bura izazvala probleme kod Mljeta: Nasukala se jedrilica, šest osoba spašeno

Dojava o pomorskoj nesreći zaprimljena je u utorak, 13. listopada, u 10.36 sati u Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci (MRCC Rijeka). Poziv je uputila voditeljica jedrilice koja se nasukala nedaleko od luke Pomena na Mljetu.

Odmah je obaviještena Lučka kapetanija Dubrovnik, odnosno nadležna Ispostava lučke kapetanije Korčula, čiji su službenici krenuli prema mjestu nesreće.

U pomoć priskočila posada putničkog broda

Prije dolaska službenika Lučke kapetanije posadi nasukane jedrilice pomogli su članovi posade privatnog putničkog broda koji plovi pod hrvatskom zastavom.

Zajedničkim naporima uspjeli su odsukati jedrilicu, nakon čega su je osigurali sidrenom užadi kako bi spriječili da je jaki udari bure odbace na obližnje stijene.

Svih šest osoba prošlo bez ozljeda

Dolaskom na mjesto nesreće službenici Ispostave lučke kapetanije Korčula utvrdili su da nitko od šest članova posade nije ozlijeđen. Također je potvrđeno da nema prodora mora u potpalublje.

Jedrilica je potom zajedno s posadom otegljena do sigurnog veza na otoku Mljetu.

Na mjestu nasukavanja nije uočeno onečišćenje mora ni morskog okoliša.

Preliminarnim očevidom utvrđeno je da nema značajnijih oštećenja trupa dvotrupne jedrilice, koja je u vlasništvu domaće čarter tvrtke.

O događaju je obaviješten i vlasnik plovila, a službenici Lučke kapetanije nastavljaju utvrđivati okolnosti i uzroke nesreće.