SDP objavio rezultate istrage: Hakeri ipak ukrali podatke članova, poznato što je sve procurilo

Obavještavamo da su hakerskim napadom zahvaćeni Vaše ime, prezime, adresa, mjesto, kućni i poslovni telefon, mobilni, zanimanje, zaposlenje, poslao je SDP svojim članovima
SDP je još 7. listopada izvijestio o hakerskom napadu, a u tadašnjem sigurnosnom incidentu na dio telefonskih brojeva iz baze članstva upućena je novogodišnja čestitka za 2026. godinu.
Situacija ipak nije bila pod kontrolom
SDP je tada javio da su napad uspjeli zaustaviti i dovesti situaciju pod kontrolu.
'Sigurnosnim protokolom i brzom intervencijom stručnih suradnika ta je aktivnost u potpunosti zaustavljena te je situacija stavljena pod potpunu kontrolu, a radi provođenja detaljne analize i osiguranja maksimalne razine zaštite, sustav je stavljen u kontrolirani režim rada', priopćio je SDP 7. listopada.
No, danas novi šok, javlja Novi list. Članovima je stigao SMS u kojem ih obavještavaj sljedeće: “Obavještavamo da su hakerskim napadom zahvaćeni Vaše ime, prezime, adresa, mjesto, kućni i poslovni telefon, mobilni, zanimanje, zaposlenje”.
Stranka je u obavijesti na svojim stranicama članove upozorila da su hakeri oteli njihove osobne podatke.
'Radi provođenja detaljne analize i osiguranja maksimalne razine zaštite, sustav je stavljen u strogo kontrolirani režim rada. Analizom je utvrđeno da je neovlaštena osoba iskoristila propust u web aplikaciji, pristupila datoteci s podacima te preuzela njezin sadržaj', kažu u SDP-u.
Naveli su da opseg podataka nije jednak za sve osobe. Incident je, ovisno o pojedinoj osobi, obuhvaćao sljedeće kategorije podataka: ime i prezime, adresu i mjesto, broj telefona/mobitela/fax, zanimanje i podatke o zaposlenju. 'Do sada nismo zabilježili zlouporabu preuzetih podataka. Međutim, postoji mogućnost da ih neovlaštene osobe pokušaju iskoristiti za slanje neželjenih SMS poruka ili za neželjene pozive', kažu u SDP-u.
Napominju da su angažirali neovisne stručnjake za forenzičku analizu kako bi utvrdili uzrok i opseg incidenta.
'Proveli smo dodatne provjere sigurnosti web aplikacije i pripadajuće infrastrukture te uveli dodatne tehničke i organizacijske mjere zaštite. Dodatno, o predmetnom događaju smo službeno obavijestili policiju podnošenjem kaznene prijave i Agenciju za zaštitu osobnih podataka (AZOP)', kažu u SDP-u.