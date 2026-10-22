SDP objavio rezultate istrage: Hakeri ipak ukrali podatke članova, poznato što je sve procurilo

'Sigurnosnim protokolom i brzom intervencijom stručnih suradnika ta je aktivnost u potpunosti zaustavljena te je situacija stavljena pod potpunu kontrolu, a radi provođenja detaljne analize i osiguranja maksimalne razine zaštite, sustav je stavljen u kontrolirani režim rada', priopćio je SDP 7. listopada.

SDP je tada javio da su napad uspjeli zaustaviti i dovesti situaciju pod kontrolu.

SDP je još 7. listopada izvijestio o hakerskom napadu , a u tadašnjem sigurnosnom incidentu na dio telefonskih brojeva iz baze članstva upućena je novogodišnja čestitka za 2026. godinu.

No, danas novi šok, javlja Novi list. Članovima je stigao SMS u kojem ih obavještavaj sljedeće: “Obavještavamo da su hakerskim napadom zahvaćeni Vaše ime, prezime, adresa, mjesto, kućni i poslovni telefon, mobilni, zanimanje, zaposlenje”.

Stranka je u obavijesti na svojim stranicama članove upozorila da su hakeri oteli njihove osobne podatke.

'Radi provođenja detaljne analize i osiguranja maksimalne razine zaštite, sustav je stavljen u strogo kontrolirani režim rada. Analizom je utvrđeno da je neovlaštena osoba iskoristila propust u web aplikaciji, pristupila datoteci s podacima te preuzela njezin sadržaj', kažu u SDP-u.

Naveli su da opseg podataka nije jednak za sve osobe. Incident je, ovisno o pojedinoj osobi, obuhvaćao sljedeće kategorije podataka: ime i prezime, adresu i mjesto, broj telefona/mobitela/fax, zanimanje i podatke o zaposlenju. 'Do sada nismo zabilježili zlouporabu preuzetih podataka. Međutim, postoji mogućnost da ih neovlaštene osobe pokušaju iskoristiti za slanje neželjenih SMS poruka ili za neželjene pozive', kažu u SDP-u.

Napominju da su angažirali neovisne stručnjake za forenzičku analizu kako bi utvrdili uzrok i opseg incidenta.

'Proveli smo dodatne provjere sigurnosti web aplikacije i pripadajuće infrastrukture te uveli dodatne tehničke i organizacijske mjere zaštite. Dodatno, o predmetnom događaju smo službeno obavijestili policiju podnošenjem kaznene prijave i Agenciju za zaštitu osobnih podataka (AZOP)', kažu u SDP-u.