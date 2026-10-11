Francuzi upozorili Palestince: Morate to hitno napraviti!

Odgoda izbora "ponovno lišava palestinski narod prava na demokratsko izražavanje putem glasačkih kutija", 20 godina nakon posljednjih nacionalnih izbora i pet godina nakon odgode parlamentarnih izbora predviđenih za 2021. godinu, izjavio je glasnogovornik ministarstva u tom priopćenju.

"Hitan je zadatak ponovno dati riječ narodu i omogućiti mu odabir predstavnika u okviru slobodnih i transparentnih izbora, na što se obvezao predsjednik (Mahmud) Abas", smatra glasnogovornik.

Parlamentarni izbori, koji nisu održani od 2006. godine, trebali su se održati 28. studenoga, a predsjednički izbori su se očekivali početkom 2027. godine.