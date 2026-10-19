e-mail upozorenja

Dojave o postavljenim bombama u desecima osnovnih i srednjih škola u Srbiji

V. B./Hina

19.10.2026 u 18:08

Policija
Policija Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Nekoliko desetaka osnovnih i srednjih škola diljem Srbije u ponedjeljak je elektroničkom poštom dobilo dojave o postavljenim bombama, a mnoge od njih su evakuirane, ali prema dosadašnjim saznanjima nema potvrde da su upozorenja bila stvarna

Na području Policijske uprave Kraljeva dojave su stigle u 21 školu, od toga je 18 škola na teritoriju Kraljeva, a tri u Vrnjačkoj Banji i okolici, pa su učenici pušteni kućama, a policija je provela protudiverzijske preglede.

Lažne dojave

Dojave su stigle i u 23 osnovne i srednje škole u Jablaničkom okrugu, potvrđeno je Radio-televiziji Srbije (RTS) u leskovačkoj policiji.

Policijska uprava u Čačku evidentirala je upozorenja o navodnim bombama u 20 škola, u Zlatiborskom okrugu 17, a u Rasinskom okrugu 14.

vezane vijesti

Policija je tijekom prijepodneva i dana protudiverzijske preglede i očevide obavila i u više škola u Beogradu i Šapcu.

Dojave o bombama stigle su i u 27 osnovnih škola u Sjevernobačkom okrugu - u Subotici 18, u Bačkoj Topoli sedam, a u Malom Iđošu dvije škole.

Na području Školske uprave Niš dojave o bombama je dojavljeno u četiri osnovne škole - jednoj u Kuršumliji, dvije u Aleksincu i jednoj u Nišu, a nakon pregleda školskih prostorija učenici su se vratili na nastavu u Nišu, te u 23 osnovne škole sa područja Policijske uprave Požarevca.

Tijekom popodneva policijske provjere su u tijeku i u dvadesetak osnovnih i srednjih škola na teritoriju Novog Pazara, Tutina i Sjenice, javili su beogradski mediji.

Ministarstvo unutarnjih poslova još nije objavilo službeno priopćenje o broju obavljenih pregleda, ali podaci s terena upućuju na to da su dojave o navodno postavljenim bombama bile lažne.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
'plin za cent'

'plin za cent'

Pala prva nagodba u megaaferi u Ini: Jedan od ključnih aktera priznao krivnju
ŽRTVA UMIROVLJENIK

ŽRTVA UMIROVLJENIK

Hrvat i Hrvatica osumnjičeni za brutalno ubojstvo u Sloveniji
MINISTAR PRAVOSUĐA

MINISTAR PRAVOSUĐA

Habijan komentirao povike Torcide i Miletićev govor, priznao i koja je najveća boljska hrvatskih sudova

najpopularnije

Još vijesti