Dojave o postavljenim bombama u desecima osnovnih i srednjih škola u Srbiji

Na području Policijske uprave Kraljeva dojave su stigle u 21 školu, od toga je 18 škola na teritoriju Kraljeva, a tri u Vrnjačkoj Banji i okolici, pa su učenici pušteni kućama, a policija je provela protudiverzijske preglede.

Lažne dojave

Dojave su stigle i u 23 osnovne i srednje škole u Jablaničkom okrugu, potvrđeno je Radio-televiziji Srbije (RTS) u leskovačkoj policiji.

Policijska uprava u Čačku evidentirala je upozorenja o navodnim bombama u 20 škola, u Zlatiborskom okrugu 17, a u Rasinskom okrugu 14.