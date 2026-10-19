Dojave o postavljenim bombama u desecima osnovnih i srednjih škola u Srbiji

Nekoliko desetaka osnovnih i srednjih škola diljem Srbije u ponedjeljak je elektroničkom poštom dobilo dojave o postavljenim bombama, a mnoge od njih su evakuirane, ali prema dosadašnjim saznanjima nema potvrde da su upozorenja bila stvarna
Na području Policijske uprave Kraljeva dojave su stigle u 21 školu, od toga je 18 škola na teritoriju Kraljeva, a tri u Vrnjačkoj Banji i okolici, pa su učenici pušteni kućama, a policija je provela protudiverzijske preglede.
Lažne dojave
Dojave su stigle i u 23 osnovne i srednje škole u Jablaničkom okrugu, potvrđeno je Radio-televiziji Srbije (RTS) u leskovačkoj policiji.
Policijska uprava u Čačku evidentirala je upozorenja o navodnim bombama u 20 škola, u Zlatiborskom okrugu 17, a u Rasinskom okrugu 14.
Policija je tijekom prijepodneva i dana protudiverzijske preglede i očevide obavila i u više škola u Beogradu i Šapcu.
Dojave o bombama stigle su i u 27 osnovnih škola u Sjevernobačkom okrugu - u Subotici 18, u Bačkoj Topoli sedam, a u Malom Iđošu dvije škole.
Na području Školske uprave Niš dojave o bombama je dojavljeno u četiri osnovne škole - jednoj u Kuršumliji, dvije u Aleksincu i jednoj u Nišu, a nakon pregleda školskih prostorija učenici su se vratili na nastavu u Nišu, te u 23 osnovne škole sa područja Policijske uprave Požarevca.
Tijekom popodneva policijske provjere su u tijeku i u dvadesetak osnovnih i srednjih škola na teritoriju Novog Pazara, Tutina i Sjenice, javili su beogradski mediji.
Ministarstvo unutarnjih poslova još nije objavilo službeno priopćenje o broju obavljenih pregleda, ali podaci s terena upućuju na to da su dojave o navodno postavljenim bombama bile lažne.