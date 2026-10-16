Čović: 'Ne pada mi na pamet odlučivati tko će biti bošnjački i srpski predstavnici u vlasti'

Čelnik HDZ-a BiH razgovarao je nedugo nakon općih izbora u BiH s predsjednikom SDA-a Bakirom Izetbegovićem , kao i s predsjednikom SDP-a BiH Nerminom Nikšićem te čelnikom SNSD-a Miloradom Dodikom . Najavio je i novi zajednički susret s potencijalnim partnerima nakon objave službenih izbornih rezultata početkom studenoga.

"Osobno mi ne pada na pamet odlučivati tko će to biti u ime srpskog naroda, u ime bošnjačkog naroda, u vlasti i na razini Federacije i pojedine županije i na razini Bosne i Hercegovine", rekao je Čović na konferenciji za novinare u Mostaru nakon sjednice Predsjedništva te stranke, komentirajući medijske špekulacije o tome da on bira političke partnere.

Istaknuo je kako u vlasti trebaju biti politički pobjednici unutar tri naroda pri čemu je ključnim ocijenio odnose u klubovima naroda u Domu naroda Federacije BiH. Dodao je da će tu najvažniju ulogu imati SDA i SDP s bošnjačke strane te HDZ BiH s hrvatske strane.

Govoreći o europskom putu Bosne i Hercegovine, Čović je izrazio očekivanje da će novoizabrani predstavnici pokazati odgovornost prihvaćanjem zakona važnih za napredak prema Europskoj uniji.

"Nema nijednog razloga da te zakone ne usvojimo i ubrzamo svoj put te pokažemo da je došlo do promjene kad je u pitanju europski put", istaknuo je.

Europsko vijeće u ožujku 2024. odobrilo je otvaranje pregovora s BiH.

Vlasti BiH prije toga moraju usvojiti Zakon o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću te Zakon o sudovima BiH, usklađene s europskim standardima. Potrebno je i imenovati glavnog pregovarača koji će predstavljati zemlju u pregovaračkom procesu.

Čović je izrazio očekivanje da će hrvatska vlada snažno poduprijeti taj proces te najavio da će inicijativu u vezi s tim preuzeti novoizabrana hrvatska članica Predsjedništva BiH Darijana Filipović.

Čović izmjene Izbornog zakona smatra neodvojivim dijelom procesa europskih integracija kako bi se onemogućilo ponavljanje preglasavanja Hrvata u Predsjedništvu BiH i domovima naroda.

"Što se tiče izbornog zakona, on je za nas prioritet svih prioriteta. Važno je završiti priču da više nikad ne razgovaramo o tom preglasavanju, barem kad je u pitanju izborno zakonodavstvo", rekao je.