Kraj jedne ere: Christiane Amanpour odlazi sa CNN-a nakon 43 godine, poslala moćnu poruku kolegama

Amanpour je u ponedjeljak objavila da je odluku o odlasku donijela 'nakon mnogo mjeseci razmišljanja i nekoliko neprospavanih noći'. Na CNN je stigla 1983., dok je mreža još bila na počecima, kao asistentica u redakciji za međunarodne vijesti. Danas je glavna voditeljica međunarodnog programa i jedno od najprepoznatljivijih lica te televizije.

Do kraja ove godine završit će njezine dnevne emisije na CNN-u i PBS-u, uključujući 'Amanpour and Company'. Potom će na CNN Internationalu do svibnja voditi tjednu emisiju, a suradnju s mrežom zaključiti krajem lipnja.

U oproštajnoj izjavi prisjetila se izvještavanja s ratišta i zahvalila kolegama s kojima je radila.

'Od mojeg prvog velikog i uzbudljivog zadatka, izvještavanja o prvom Zaljevskom ratu, preko strahota rata u Bosni, Ruande, Afganistana, Ukrajine i Irana te svih mjesta između, toliko su značili timovi i zajedništvo dok smo se zajedno borili za činjenice, dokaze i ljudskost, kako bi CNN uvijek mogao svijetu prenositi istinu o svijetu, bez straha i pogodovanja', napisala je.

Kolegama je na kraju poručila: 'Zapamtite: uvijek izvještavajte istinito, a ne neutralno.'

Odlazi nakon promjene vlasništva CNN-a

Amanpour odlazi uslijed velikih promjena na CNN-u, koji je nedavno postao dio medijske grupacije Skydance. Vodi je David Ellison, uz financijsku potporu oca Larryja Ellisona, suosnivača Oraclea i Trumpova donatora. Dio novinara CNN-a novo vlasništvo dočekao je sa skepsom zbog njegove percipirane bliskosti s Trumpovom administracijom.

U svojoj je izjavi poručila da će 'uvijek navijati za CNN i očuvanje njegove tradicije neovisnog novinarstva'.

Amanpour ima 68 godina i javno je govorila o liječenju raka jajnika, koji joj je dijagnosticiran 2021. godine. Izvršni direktor CNN-a Mark Thompson zahvalio joj je u poruci zaposlenicima na '43 izvanredne godine sjajnog novinarstva, odanosti i prijateljstva'. Naglasio je da o odlasku razgovaraju već mjesecima.

'Christiane je pomno razmislila o ovoj odluci i o njoj razgovaramo već nekoliko mjeseci. Kao i mnogim kolegama na CNN-u koji će danas čuti ovu vijest, jako mi je žao što odlazi, ali prihvatio sam da je za nju ovo pravi trenutak, i osobno i profesionalno', napisao je Thompson.

On je ranije ovog mjeseca objavio da ostaje u spojenoj kompaniji. Amanpour je najavila da će nastaviti voditi podcast 'The Ex Files' te da se veseli 'zanimljivim novim projektima u budućnosti'.