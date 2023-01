'Ako želite posvojiti dijete iz druge države, u ovom trenutku nemate niti jedno mjesto gdje možete doznati provjerene informacije'

Na ročištu koje je u utorak održano na sudu u Ndoli u Zambiji osmero Hrvata optuženih zbog trgovanja djecom izjasnilo se da nije krivo. O postupku posvajanja, a pogotovo o zamršenoj priči s posvojenjima iz Demokratske Republike Kongo, u Dnevniku Nove TV govorila je Diana Topčić-Rosenberg, predsjednica udruge posvojitelja Adopta

Upitana misli li da su uhićeni Hrvati znali da im je zabranjeno posvojiti djecu iz DRK-a, kaže da ona to ne može znati, no da bi državna tijela to trebala znati i obavijestiti građane da to nije moguće ostvariti na legalan način.

Na pitanje ukazuje li novac utrošen na posvajanje – a radi se o desecima tisuća eura po djetetu – da se radi o ilegalnom postupku, Topčić-Rosenberg rekla je da u državama u kojima je uređeno međudržavno posvajanje, postoje agencije koje se time bave, koje su licencirane i nadzirane. 'One onda jasno kažu koliki su troškovi za, na primjer, prijevod ili put. Onda vam je jasno što plaćate', rekla je predsjednica udruge posvojitelja Adopta.

Dva uhićena para nisu bila ni u Registru potencijalnih posvojitelja u Republici Hrvatskoj. 'DRK ne traži potvrdu o podobnosti za posvajanje, nego potvrdu o dobrom karakteru izdanu od nečega što oni zovu city hall (engl. gradska vijećnica). To može biti bilo koje tijelo koje će se protumačiti na taj način', rekla je Topčić-Rosenberg u Dnevniku Nove TV.