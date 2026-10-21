Afera trese Trumpovu administraciju, upleten i Kongo: Gdje su nestali milijuni dolara

Prema poruci od 3. svibnja 2025., koju je Axiosu ustupila strana uključena u slučaj, Grenell je navodno napisao Mildonu: ‘Kad novac stigne u tvrtku ovdje, organizirat ću donaciju Kennedyjevu centru , a ti ćeš sudjelovati na VIP događajima i približiti se administraciji, čak i samom predsjedniku SAD-a.’

Grenell , koji je u to vrijeme vodio Kennedyjev centar, odlučno je odbacio optužbe i zanijekao da je poslao spornu poruku. Bijela kuća istražuje je li zloupotrijebio povjerenje predsjednika i preusmjerio višemilijunski iznos koji je trebao biti namijenjen toj kulturnoj ustanovi.

Ključni dokaz u istrazi Bijele kuće poruka je iz svibnja 2025. koju je objavio Axios , a u kojoj se navodno opisuje dogovor o donaciji i poslovnom aranžmanu povezanom s Demokratskom Republikom Kongom .

Mildonovi odvjetnici dostavili su uredu pravnog savjetnika Bijele kuće spornu poruku, financijski dokument i drugu korespondenciju. Među dokumentima je i zapis od 29. svibnja 2025. koji pokazuje da je 17,6 milijuna dolara uplaćeno na račun tvrtke TXAT.

Mildon tvrdi da je, prema Grenellovim uputama, na račun tvrtke prebacio 17,6 milijuna dolara . Prema njegovoj verziji događaja, novac je trebao biti podijeljen na dva dijela: jedan za posao u Kongu, a gotovo šest milijuna dolara za Kennedyjev centar.

U središtu slučaja financijska je transakcija povezana s teksaškom obrambenom tvrtkom Texas Armament & Technology (TXAT), njezinim softverom i poslovima u Demokratskoj Republici Kongu.

Grenell je, prema istom izvoru, navodno obećao i da će Mildona učiniti ‘američkim licem’ u Venezueli , gdje je obnašao dužnost Trumpova posebnog izaslanika. Mildon je ondje imao poslovne ugovore, a s Grenellom je bio u dobrim odnosima od 2024. godine.

U poruci se, osim dogovora o donaciji i softveru za Kongo, navodno spominje i e-pošta koju je Mildon trebao pregledati. Ipak, poruka ne navodi konkretne iznose za Kennedyjev centar ili teksašku tvrtku, premda drugi dokumenti dostavljeni istražiteljima navodno sadrže financijske pojedinosti.

Prema riječima Aline Habbe, koja je optužbe iznijela pred Trumpom, Mildon je tek 17 mjeseci nakon transakcije saznao da Kennedyjev centar nikada nije primio novac za koji je vjerovao da je uključen u uplatu.

Novac je stigao iz Konga, a ne s Mildonova računa

Slučaj je dodatno zakomplicirala činjenica da novac, prema navodima dužnosnika Bijele kuće, nije stigao s Mildonova bankovnog računa, kako je Habba prvotno rekla Trumpu.

Umjesto toga, 17,6 milijuna dolara uplaćeno je na račun TXAT-a iz Ministarstva financija Demokratske Republike Konga u Kinshasi. Mildon ondje ima poslovne interese i pristup financijskim sredstvima, tvrdi dužnosnik Bijele kuće.

‘Pokušavamo utvrditi čiji je to novac’, rekao je dužnosnik.

Predstavnik Mildona odbio je komentirati slučaj, dok predstavnici teksaške tvrtke i vlade Konga nisu bili dostupni za komentar.

Ni točan iznos navodne donacije Kennedyjevu centru zasad nije potpuno razjašnjen. Habba je u početku govorila o 17 milijuna dolara, a nakon razgovora s Mildonom spominjala je približno šest milijuna. Prema informacijama Axiosa, iznos je vjerojatno bio 5,6 milijuna dolara.

I dalje nije jasno kakav je točno bio ugovor s Kongom, kako je bio povezan s Kennedyjevim centrom ni na temelju kakvog je dogovora novac prebačen.

Grenell sve negira, Trump naredio istragu

Grenell je ranije Axiousu optužbe nazvao ‘apsurdnima’, tvrdeći da nikada nije tražio da se novac pošalje na drugo mjesto pod izlikom da je riječ o donaciji Kennedyjevu centru.

‘Nikada nisam tražio da se pošalje ijedan cent na neko drugo mjesto pretvarajući se da je riječ o novcu za Kennedyjev centar i nikada nisam primio nikakvu uplatu od njega’, izjavio je Grenell. Dodao je da Mildon mora predočiti dokaze za svoje tvrdnje umjesto da iznosi, kako je rekao, apsurdne optužbe.

Kad su mu predočili točan tekst sporne poruke, Grenell je, prema izvoru upoznatom s njegovim razmišljanjem, posebno osporio njezinu vjerodostojnost jer je riječ ‘center’ napisana britanskim pravopisom kao ‘centre’.

Nakon što je Habba 9. listopada došla u Bijelu kuću, sastala se s Trumpom i optužila Grenella da je njezina supruga prevario oko donacije. Prema jednom dužnosniku administracije, u jednom je trenutku uzviknula: ‘Ric je ukrao novac!’

Dio dužnosnika smatra da Habba u početku nije imala sve dokumente koji bi potkrijepili njezine optužbe te da su se iznosi koje je navodila mijenjali. Ipak, jedan od njih upozorio je da to ne znači da je Grenell oslobođen sumnje.

‘To ne znači da je Ric izvan opasnosti. Ovo izgleda vrlo sumnjivo’, rekao je izvor.

Trump je nakon sastanka pozvao pravnog savjetnika Bijele kuće Willa Scharfa i naložio mu da ispita optužbe. Trump i Scharf potom su telefonski razgovarali s Grenellom, koji je sve negirao.

‘Nema šanse da je ovo istina. Ovo je suludo’, navodno je rekao Grenell predsjedniku.

Scharf je u početku bio skeptičan prema Habbinim tvrdnjama jer ona i Mildonovi odvjetnici nisu odmah dostavili dokumentaciju potrebnu za istragu. Dokumenti su predani u petak, a istraga se nastavlja. Bijela kuća planira provjeriti i digitalne tragove sporne poruke, uključujući podatke koji bi mogli potvrditi njezino podrijetlo.

Mildon imao pristup Trumpovu krugu

Dodatnu pozornost izaziva činjenica da je Mildon, prema izvorima iz Kennedyjeva centra, često dolazio na ekskluzivna događanja u toj ustanovi. Navodno je prisustvovao i događajima u loži potpredsjednika, smještenoj uz predsjedničku ložu.

‘Evo u čemu bi Alina mogla govoriti istinu: Mildon je doista dobio pristup. Zašto ga je dobio? Je li poslovao u Kongu s Ricom? Zašto je imao takav pristup ako donacija nikada nije uplaćena?’, upitao se jedan dužnosnik administracije.

Mildon je Habbu upoznao 2025. godine u Kennedyjevu centru. Habba, bivša američka tužiteljica za New Jersey i Trumpova savjetnica, za Mildona se udala prošlog mjeseca. Njihovo vjenčanje, prema pisanju New York Posta, procijenjeno je na deset milijuna dolara.

U pozadini slučaja su i napetosti između Mildona i Grenella, koje su se pojačale nakon što je The New York Times istraživao Mildonove poslovne aktivnosti u Venezueli. Grenellovi saveznici dovodili su u pitanje Mildonovu poslovnu pozadinu, njegove suradnike i pojedine podatke iz njegova životopisa.

Za sada nije jasno što se točno dogodilo s novcem, je li Grenell imao ulogu u njegovu preusmjeravanju i je li obećani pristup američkoj administraciji bio povezan s poslovnim aranžmanima. Istraga Bijele kuće trebala bi razjasniti te okolnosti, a Trump, prema riječima jednog dužnosnika, želi odgovore.