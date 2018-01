Vjetar odlučio svjetskog prvaka; nije najviše preletio, ali...

Norvežanin Daniel Andre Tande novi je svjetski prvak u skijaškim letovima, on je imao najviše sreće tijekom vjetrovitog natjecanja u Oberstdorfu tijekom petka i subote te osvojio prvi veliki naslov u karijeri sa 13.3 bodova prednosti ispred srebrnog Poljaka Kamila Stocha, odnosno 24.3 boda više od brončanog Nijemca Richarda Freitaga

Inače, nakon dvije održane serije u petak, u subotu su se trebale održati još dvije. No, nakon što je početak subotnjeg natjecanja kasnio pola sata zbog problema s vjetrom, uvjeti na letaonici su se popravili tek na otprilike pola sata što je bilo dovoljno za održavanje jedne serije.



Oko 17.30 sati, kada je trebala početi posljednja serija, vjetar je postao toliko jak da je je vodstvo natjecanja odlučilo otkazati te priznati rezultate ostvarene u prve tri serije kao konačne.

REZULTATI: 1. Daniel Andre Tande (Nor) 651.9 (212,0/227,0/200,0m), 2. Kamil Stoch (Polj) 638.6 (230,0/219,0/211,5), 3. Richard Freitag (Njem) 627.6 (228,0/225,0/190,5), 4. Stefan Kraft (Aut) 608.4 (218,0/208,5/206,0), 5. Andreas Stjernen (Nor) 606.9 (193,0/203,0/223,5), 6. Peter Prevc (Slo) 600.1 (222,5/199,0/218,0), 7. Andreas Wellinger (Njem) 599.7 (206,0/207,0/213,0), 8. Johann Andre Forfang (Nor) 599.2 (207,0/207,5/225,5), 9. Robert Johansson (Nor) 599.0 (204,0/213,5/201,0), 10. Dawid Kubacki (Polj) 589.8 (207,5/208,0/215,5)