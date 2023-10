Tin Srbić četvrti put izborio nastup u finalu svjetskog prvenstva

Naš aktualni prvak Europe i olimpijski viceprvak, te bivši prvak i doprvak svijeta, nastupio je prvi kvalifikacijski dan i odmah bio četvrti. Iza njega su bile još dvije jake skupine tog dana, ali 'preživio' je i Kineze, Amerikance, Nizozemce, Australce, Litavca i nitko ga u te dvije posljednje skupine nije uspio dostići.

Tin je danas čak mogao odmah osigurati i Olimpijske igre u Parizu, no za to će se ipak morati dodatno izboriti u nedjelju u finalu kada mu za Igre treba bolja ocjena od Brazilca Arthura Mariana, jedinog iz tog finala koji se još nije kvalificirao u Pariz. Svi drugi već imaju vize.

'Drama je gotova. Prvi dio drame. Ostao sam četvrti i plasirao sam se u svoje 4. svjetsko finale u petom nastupu. Jako dobar skor. Ali, najviše me veseli što sam opet pokazao da sam među najboljima i da sam se vratio na tu razinu', u uvodu će Tin.

'I trener i ja smo preponosni i prezadovoljni s ovim rezultatom već sada. Za mene je on bio osobna pobjeda već nakon odrađenih kvalifikacija. Iskreno, nisam baš vjerovao da ću ostati četvrti, ali nadao sam se da ću ući u finale. U finale je ušao i Brazilac Mariano kao osmi, zadnji. Bilo je jako blizu da ga netko izbaci ili da se Brazil plasira momčadski na OI. Niz detalja je moglo ići na moju stranu, ali nisu. A opet, isto tako mogao sam i ja zeznuti kvalifikacije pa ne bih ni razmišljao o tim stvarima. Moram u finalu za tjedan dana biti bolji od njega da bih se plasirao na Igre, ali pokušati ću to staviti na stranu. Moram se s trenerom dogovoriti koju ćemo točno vježbu ići u finalu. Stvarno sam prezadovoljan, presretan, preponosan na to što smo postigli opet'.

Može li usporediti ove i njegove prve olimpijske kvalifikacije iz Stuttgarta 2019. kada je na kraju osigurao i Tokio i osvojio svjetsko srebro? Upravo je Mariano tada bio zlatni.

'Tamo sam puno više razmišljao prije nastupa u kvalifikacijama o plasmanu na OI. Sada puno manje. Sada sam puno više razmišljao nakon odrađene vježbe jer sada ide samo jedan u Pariz, tada su išla prva tri. Da su pravila kao što su bila prije 4 godine, Mariano i ja bi već sad bili sigurni da idemo na OI. Ovaj osjećaj nakon kvalifikacija tada je bio puno bolji nego je sada. Pomiješani su mi osjećaji, ali prevladavaju sreća i ponos. Žao mi je što su takva pravila. Ali, malo ćemo se sada zezati, reći ću Marinu da se dogovorimo da dobijemo istu ocjenu, pa da oba idemo u Pariz'.

Novo čekanje je pred njim, jer tek za tjedan dana ima finale.

'Iskreno, dovoljno sam spreman da mogu i sutra odraditi finale. Nemam nikakvih ozljeda ni problema pa mi je svejedno kad je finale. Možda je OK da u ovih tjedan dana možda element 'hvast' dovedem u red… Nisam još ništa dogovorio s trenerom. Vidjet ćemo što ćemo ići u finalu. Nastupam iza Brazilca u finalu, sve treba dobro proučiti i dogovoriti'.

Ni trener Lucijan Krce nije još mislima u finalu.

'Strašno sam zadovoljan s Tinom, cijeli ovaj period je jako dobro trenirao. Osjetila se mala nervoza pred nastup, ali na samom nastupu uspio se smiriti i odvježbati jednu vrhunsku vježbu. A u finalu… Kako se rasplete - rasplete. Nećemo se predati sigurno. Ispada da Tin treba dobiti Mariana, ali ja se ne bih s time uopće opterećivao. Treba ostati koncentriran i odraditi ono što smo trenirali. Mislim da tu onda ne bi trebalo biti većih problema'.

Najbolji u kvalifikacijama bio je aktualni olimpijski pobjednik iz Tokija, Japanac Daiki Hashimoto (15.000), drugi je Kazahstanac Milad Karimi (14.600), treći još jedan Japanac Kenta Chiba (14.500), slijedi Tin sa 14.433, Kinezi Weide Su (14.300), Amerikanac Paul Juda (14.166), Kanađanin Felix Dolci (14.133) te Brazilac Arthur Mariano (14.133). Tinovo finale preče na rasporedu je u nedjelju, 8. listopada od 17:20 .

Danas je svoj posao u Antwerpenu završila naša jedina ženska predstavnica Tina Zelčić.

20-godišnja Zagrepčanka i članica ZTD Hrvatskog sokola nastup na gredi odradila je s ocjenom 12.400 (start 4.6), no i nju čeka rasplet tek nakon sutrašnjeg, drugog kvalifikacijskog dana gimnastičarki.

'Odradila sam bez pada, zadovoljna sam. Bilo je malo klimanja, ali uspjela sam se smiriti i odraditi kak' spada. Prije nastupa sam dosta čekala gore na podiju jer su Portugalki dugo sudili. Malo me to prodrmalo, ali uspjela sam odraditi svoju vježbu. Atmosfera je bila nevjerojatna, dvorana je danas skoro puna i super je raditi u takvoj atmosferi'.