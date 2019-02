Slaven Belupo prekinuo niz od pet uzastopnih remija i zaustavio Goricu

Nogometaši Slaven Belupa na svom su stadionu svladali Goricu 2:0 te upisali (tek) treću prvenstvenu pobjedu

Međutim, protiv Gorice, koja je u prošlom kolu šokirala Rijeku na Rujevici, sjajno su domaći otvorili utakmicu i već do 13. minute stekli su dva gola prednosti.

Domaćini su nakon tog vodstva dominirali terenom u prvom dijelu dvoboja.

Međutim, u nastavku je Gorica zagirala nešto konkretnije, ali uzbuđenja nije bilo do same završnice. Tada su domaćini dobili priliku povećati vodstvo na 3:0, no u 85. minuti Bačelić-Grgić nije uspio realizirati kazneni udarac.

Zato su gosti uspjeli postići gol. Zabio je Ronaldo u četvrtoj minuti sudačke nadoknade, ali nakon konzultacija suca Bebeka s pomoćnikom, riječki arbitar taj je pogodak poništio.

Dojam je - nepotrebno.