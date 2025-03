Šimunić o Dinamovim izgledima za naslov, ali i Olićevom popisu bez igrača Modrih

'Da, to mi je vrlo čudno. S time što o razlozima zašto su treneri toliko često mijenjani ja uopće ne želim govoriti. Ja ne znam što se u klubu događa i zašto se odlučuju na takve poteze. Za te odluke postoje odgovorni ljudi i njih treba pitati zašto je tome tako.'

'Sve je to sport, i događa se da u jednom periodu rezultati nisu onakvi kakve bi navijači željeli. Činjenica je da je Dinamo u Ligi prvaka imao odlične rezultate, što je itekako važno za cjelokupni hrvatski nogomet, ali isto tako vidimo da Dinamo u domaćem prvenstvu ne ostvaruje ono što bi želio. Pati se, iako ima širok kadar. Međutim, ozljede, izostanci, trenerske smjene sve to utječe na momčad i igru, pa onda u konačnici i na rezultat', naglasio je 47-godišnji Šimunić na početku razgovora za tportal.

Jedan od odnih koji je sudjelovao u takvoj politici jest i bivši sportski direktor Marko Marić, kojeg su samo gurnuli niz stepenice.

'To mi je zbilja nepojmljivo. Jer odluke o imenovanjima trenera, ali i dovođenju igrača, Marić sigurno nije donosio sam, odnosno jedini. A sada ispada da je kriv samo on. Žalosno je da su njega gurnuli pod 'bus'. Ili kao što bi bilo loše da su samo Zajeca tako maknuli. Osobno poznajem Marića, i mogu reći da je vrlo stručan te da razumije posao. Međutim, opet kažem, za sve to što se Dinamu događa odgovorna su svi koji imaju pravo odlučivanja'.

Može li takav Dinamo obraniti naslov prvaka?

'Jako teško. Iskreno, ne vjerujem da može. Da je dobio Hajduka, možda. Ali kako igra u HNL-u... Hajduk i Rijeka bi morali kiksati po tri puta, a da Dinamo sve dobiti, a prema ovome što vidim, to mi izgleda nemoguće'.

Dodatna potvrda lošeg selekcioniranja, pa i rada u nižim kategorijama, iz koje je Dinamo uvijek izvlačio sjajne igrače, jest činjenica da niti jedan Dinamov igrač nije na popisu Ivice Olića za U-21 reprezentaciju?

'Izbor je samo Olićev. Ako je on procijenio da netko zaslužuje poziv, onda se tu nema bilo tko petljati, niti ljutiti. I siguran sam da Olić razmišlja u korist hrvatskog nogometa. Sjećam se da su i mene napadali, kada sam vodio U-19 reprezentaciju, s kojom sam i pobijeđivao, a da u početnoj postavi nisam imao ni jednog igrača Dinama. Onda je bilo svakakvih komentara o meni kao izborniku. Pa je došao sljedeći, koji je s Dinamovim igračima u reprezentaciji gubio. I nikome ništa. Zato pustimo izbornike da rade, oni su odgovorni za selekcioniranje', završio je Šimunić.