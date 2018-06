Problemi u Hajduku; nezadovoljni Futacs nije se pojavio na pripremama, čeka ga kazna

Nogometaši Hajduka danas su započeli s pripremama za novu sezonu. Trener Željko Kopić okupio je igrače na Poljudu, no i doživio neugodno iznenađenje. Na prozivci se nije pojavio mađarski napadač Marko Futacs...

'Klub mu to nije odobrio. Ne možemo ga opravdati. Sukladno klupskom pravilniku, provest ćemo disciplinske mjere.'

No, najveći problem Kopiću je činjenica kako se mađarski napadač Marko Futacs nije pojavio na okupljanju, a nije ni pojasnio svoj nedolazak...

U odnosu na prošlu sezonu s momčadi nisu Ivo Grbić, Petar Bosančić i Hugo Almeida. U srijedu će se suigračima priključiti napadač Ahmed Said te veznjak Hamza Barry, dok je lijevi bek Hysen Memolla dobio tjedan dana dodatnog odmora zbog reprezentativnih obveza krajem svibnja i početkom lipnja.

Futacs je nedavno, nekako istodobno kad i Ahmed Said, najavio kako se više ne vidi u momčadi Hajduka te zatražio transfer. Obojica su se, čini se, zasitila Splita i 'bilog' dresa...

'Svatko ima svoje ideje i želje... No, obojica su ugovorom vezani za Hajduk pa će u njihovom slučaju tržište reći svoje. I Marko Futacs i Said Ahmed Said su Hajdukov kapital', komentirao je Saša Bjelanović.

Marko Futacs s Hajdukom ima ugovor do 30. lipnja 2019. godine, a Ahmed Said godinu više, do kraja lipnja 2020. godine.