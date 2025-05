Neviđene scene u Engleskoj. Zvijezda dobila žuti karton pa zaplakala. Tješio ga i sudac, javila se supruga

Paqueti to nije bio karton koji bi ga izbacio iz neke velike utakmice nego je Brazilac jednostavno briznuo u plač. Do njega su došli suigrači, koji su ga tješili, a tješio ga je i sudac Michael Oliver .

No, najneobičniji trenutak dogodio se u 73. minuti susreta. West Hamova zvijezda Lucas Paqueta dobila je u 73. minuti žuti karton zbog prekršaja i onda se slomila.

'Moj muž ima držanje i snagu kojima se divim i koje me impresioniraju. Živimo ovu noćnu moru već dvije godine i on je uvijek snažan. Uvijek je u glavi imao samo da se treba braniti. Niste to primijetili? Bog zna sve i zna zašto prolazimo. Samo bih voljela da ga ljudi poštuju. Ljudi su zli i nepravedni, a ništa ne znaju', napisala je Duda Fournier.

Paqueta proživljava dosta težak životni period jer je i dalje upleten u kladioničarski skandal zbog kojega je prije dvije godine ostao bez transfera u Manchester City. Brazilac pokušava skinuti ljagu sa svojeg imena i žuti karton mu je vjerojatno i zbog toga teško pao.