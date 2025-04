Mourinho divljao na presici nakon šokantnog kiksa protiv Jakirovića

Posebno ga je izbacilo iz takta pitanje o brojnim izostancima u momčadi Kayserispora.

'Opet me pitate o tome što im je nedostajalo nekoliko igrača. Zašto me to pitate? Jesu li oni koji su igrali možda djeca mlađa od deset godina? To su sve profesionalni igrači! Koja je vaša svrha? Imali ste tri pitanja, a dva puta ste me pitali isto. Oni koji su igrali bili su motivirani. Ako želite pričati o utakmici, pričajmo o utakmici!', vikao je ljutiti Mourinho.

Galatasaray trenutačno vodi na ljestvici s 77 bodova nakon 30 odigranih utakmica, dok je Fenerbahçe drugi sa 72 boda, šest kola prije kraja sezone.

Momčad Sergeja Jakirovića drži 13. mjesto s 37 bodova, šest više od zone ispadanja.