'Modri' nakon velike europske pobjede traže pobjedu i povratak forme u ligi, Špikić i Andrić od prve minute

'Nakon uspješne srijede imamo još te tri utakmice HNL-a, a prva u nizu je Slaven Belupo. Poslijepodne imamo zadnji trening, vidjet ćemo detaljno situaciju oko svih igrača i nakon toga odrediti kadar za utakmicu. Naša ambicija su sve tri pobjede do kraja prvog dijela sezone i to su ciljevi Dinama tako da ćemo svaku od te tri utakmice pripremati na taj način. Nemamo previše vremena kroz trenažni proces utjecati na neke stvari, ali pokušat ćemo koliko god možemo podignuti našu kvalitetu igre i doći do rezultata koji će nas sve zadovoljiti' , rekao je Željko Kopić