Maradonina djevojka svjedočila na sudu: Molio me da ga spasim, bio je natečen i izobličen

Posljednji iskaz na sudu dala je Veronica Ojeda, bivša partnerica slavnog nogometaša i majka njegovog sina. U emotivnom svjedočenju opisala je potresne trenutke koje je proživljavala tijekom Maradonina liječenja i posljednjih dana njegova života.

‘Nazvao me jedan maser i rekao da sam jedina koja ga može spasiti. Posjećivala sam ga u kućama u Bellavisti i Brandsenu, sve do operacije u klinici Olivos’, rekla je Ojeda i nastavila:

‘Tada su nam rekli da bi najbolje bilo da se pusti na kućno liječenje, uz nadzor i potrebnu skrb, kao u bolničkim uvjetima. No, nije bilo tako – činilo se kao da ga žele zadržati bolesnog i nesvjesnog. Diego me stalno molio za pomoć, a ja nisam znala kako mu pomoći. Bio je svjestan da je zatvoren, bojao se svega. Kad bih odlazila, govorio mi je: 'Povedi me sa sobom...'