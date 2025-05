Jeličić: Ako je Žorž bio na 80 posto, on nije ni na 50. Ali sam vidio kod igrača Hajduka strah od njega

'Prvo poluvrijeme je bilo ogledalo ove dvije ekipe. 4-2-3-1, 4-2-3-1 i vidjeli smo probleme u otvaranju. Dakle, pritisak na svakog čovjeka i stalno se išlo na prebacivanje igre. Nitko nije kreirao ni komad prostora, stvorio bilo što opipljivije. Naravno, to je više odgovaralo Hajduku jer je to okvir u kojem se oni bolje osjećaju. Međutim, u drugom poluvremenu je Perković preuzeo odgovornost, logično, s obzirom na to da je morao juriti pobjedu i što ima individualno bolje pojedince. Odlučio se prijeći na tri u obrani i na dva napadača. Rusin i Livaja su u prvom poluvremenu dobro pritiskali Dinamova dva stopera, svi su imali svog čovjeka i Modri nisu mogli izlaziti prema naprijed. Kad je Perković digao Pjacu i Pierrea Gabriela, to je već bila druga priča. A onda Bruno Petković. Ako je Žorž (Romano Obilinović, op. a.) bio spreman 80 posto, Bruno nije ni na 50, ali kad je ušao vidio sam takav strah kod igrača Hajduka, to je bilo vidljivo po govoru tijela. I ne samo to, razigrali su se Baturina i Sučić, digli su se bokovi i bilo je Dinamu puno lakše', rekao je Jeličić.