Dinamo mislima u Europi, no ne smije si dozvoliti kiks protiv Slavena

Nenad Bjelica nije krio ljutnju nakon prvenstvenog poraza ostvarenog na gostovanju kod novog prvoligaša Varaždina. Rekao je Bjelica da neki igrači biraju utakmice, te da će riješiti taj problem. Dinamo je nakon toga s gotovo najjačim sastavom deklasirao niželigaša Karlovca u Kupu, a potom je upisao i uvjerljivu prvenstvenu pobjedu nad Lokomotivom. Napunila se samopouzdanjem Dinamova momčad pred teškim gostovanjem kod engleskog prvaka Manchester Citya, no nije uspjela kreirati senzaciju u toj utakmici. Može Bjelica biti zadovoljan pristupom svojih igrača protiv objektivno neusporedivo kvalitetnije momčadi, te činjenicom da je više od sat vremena Livaković čuvao svoju mrežu netaknutom. U samoj završnici utakmice Bjelica je napravio izmjene kojima je uveo nove napadače, no nije uspio doći do izjednačenja dok je domaćin u sudačkoj nadoknadi novim golom potvrdio pobjedu