Bjelica poručio Česima: U Zagrebu ih čeka pakao, od navijača ali i od nas na terenu

Nogometaši Dinama poraženi su u prvoj utakmici 16-ine finala Europske lige, kod plzenske Viktorije 2:1. No, ostaje žal zbog Dinamovog skromnijeg drugog dijela, u kojem je Pernica s dva gola donio prokret

Kao što se i očekivalo bila je ovo tvrda i čvrsta utakmica, a češki sastav je dokazao kako nije slučajno igrao Ligu prvaka ove sezone osvojivši treće mjesto u svojoj skupini. Dinamo je poveo nakon sjajne akcije, no domaćin je u drugom dijelu iskoristio pogreške 'modre' obrane.

'To se događa, takve situacije iz kojih smo dobili golove. Protivnik je kvalitetan i jak na prekidima. Nadam se da ćemo do uzvrata ispraviti greške koje su nam se danas događale'.

Dinamo je u Plzenu nastupio bez ozlijeđeni Gavranovića i Šunjića, te suspendiranog Hajrovića.

'Gavranović teško da će biti na raspolaganju za uzvrat. Za Hajrovića ćemo vidjeti. Stojanović sada ima tri žuta, naći ćemo dobro rješenje'.

Bjelica je naglasio kako je hrvatski prvak prvih sat vremena kontrolirao utakmicu, no u zadnjih pola sata Dinamo je pao u igri.

'Do 60. minute apsolutno smo kontrolirali protivnika. Kaznili su sve naše greške, to je njihova snaga. Treba u uzvratu to ispraviti i siguran sam da možemo zabiti gol više od njih. Podcijenili smo ih, borim se protiv toga, ali to je kod nas neizlječiva bolest u Hrvatskoj - pocijenjivanje. Nadam se da ćemo mi pobijediti u Zagrebu, iako su oni jaka ekipa'.

Što im možete prirediti u Zagrebu, pred punim tribinama?

'Čeka ih pakao, što od naših navijača, što od nas na terenu', završio je Bjelica i potvrdio da dečki, iako su u svlačionicu ušli pognute glave, nakon njegovog obraćanja to ipak više nisu.

Bjelici je ovo bio drugi europski poraz na klupi Dinama u 13 utakmica. Prvi je upisao od Young Boysa u play offu Lige prvaka.