Beckhamov posao karijere; u svoj klub dovodi Messija i Ronalda i veliko trenersko ime

David Beckham, bivša engleska nogometna zvijezda, već godinama uspješno se bavi biznisom. Tako je velik dio svog zarađenog novca od nogometa i marketinga uložio u američki klub Inter Miami koji će se od 2020. natjecati u profesionalnoj MLS ligi

Popularnost nogometa u američkoj profesionalnoj MLS ligi raste iz mjeseca u mjesec, a tome su svakako pridonijele mnoge europske zvijezde od kojih su, među onima koji su se nedavno otisnuli 'preko velike bare', svakako Zlatan Ibrahimović i Wayne Rooney.

No, David Beckham ima malo veće ambicije pa je tako iz krugova njegovih bliskih suradnika procurilo kako u profesionalni klub iz Miamija želi dovesti najveće poput Lionela Messija, Cristiana Ronalda, Antoinea Griezmanna te spomenute Waynea Rooneya i Zlatana Ibrahimovića koje su navijači sjajno prihvatili. Na prvi bi se mnogi upitali je li moguće da je Beckham tako bahat da misli kako može u isti klub dovesti Messija i Ronalda, no s druge strane treba reći kako će 2020. Messi imati 33 godine, a Ronaldo 35 što u prijevodu znači da će njihove karijere biti u silaznoj putanji. A obzirom na to kakav se novac vrti u SAD-u, zemlji koja ima više od 300 milijuna stanovnika, i kakav je marketinški potencijal čak i nije nemoguće da Beckham u tome uspije. Dakle, ideja baš i nije tako luda kako su mnogi u prvi tren pomislili. Dodajmo tome kako je Miami, grad u sunčanoj Floridi, jedan od najpoželjnijih gradova za život u SAD-u zbog idealne klime i kvalitete života. U taj dio priče Messi i Ronaldo se savršeno uklapaju…

Uostalom, kada je Argentinac Messi u pitanju Beckham je nedavno na tu temu rekao:

'Nikad se ne zna, ali zaista ćemo možda ćemo vidjeti i Messija u ovoj ligi za nekoliko godina. Mi u Miamiju želimo stvoriti najveći klub u Sjedinjenim Američkim Državama, a to samo po sebi znači kako moramo dovesti neke od najvećih imena iz svijeta nogometa. Inter Miami je klub koji predstavlja nevjerojatnu energiju jednog od najuzbudljivijih gradova na svijetu, ali tek smo na početku ovog našeg putovanja', kazao je Beckham.

No, kako se doznaje Beckham ne želi stati na najvećim nogometašima iz svijeta nogometa pa tako ima i želju dovesti veliko trenersko ime. Prvi na listi želja mu je njegov bivši suigrač iz Real Madrid Zinedine Zidane s kojim je Beckham velik prijatelji.

No, u sljedeće dvije godine, kada MLS momčad Inter Miami kreće na 'svoje putovanje' još se puno toga može promijeniti. Činjenica jest kako je Zidane trenutačno slobodan, ali isto tako je poznato kako je on prvi ne listi želja čelnika Manchester Uniteda u slučaju da Jose Mourinho dobije otkaz.