Ancelotti: Modrić je dar za nogomet! Jedna stvar kod njega me posebno oduševila

‘On je dar za nogomet. Još više za one koji to mogu uživati izbliza – navijače, suigrače, trenera... cijeli Real Madrid. Za mene je to veliki dar, posebno oduševljava način na koji se priprema za ovakve utakmice. Priprema ih kao da su finale. Luka je vrlo važan primjer za mlade igrače,’ rekao je Ancelotti.