Tommy Cash – agent kaosa! Osvojio kontinent, uhvatio sjajno treće mjesto na Euroviziji, a u subotu će servirati espresso machiato na Sea Staru!

Estonski predstavnik Eurovizije šokirao je javnost svojom pjesmom, ali i nastupom. Iako mu je prijetila čak i diskvalifikacija s natjecanja, Tommy Cash ispričao se i objasnio satiru koja stoji u pozadini njegovih stihova. ‘Espresso Macchiato' u finalu Eurovizije predstavljen je u punom sjaju – kreativna koreografija (nastala pod utjecajem talijanskog showmana Adriana Celentana), ali i provokativna scenografija koja ga je smjestila u 'winners caf'e u Tommyjevom stilu osvojila je masovnih 258 bodova publike lansirajući ga na visoko drugo mjesto. Žiri je Tommyja nagradio s 98 bodova, što ga je plasiralo na ukupno treće mjesto 69. izdanja Eurovizije i donijelo veliki uspjeh Estoniji kakvog nije imala od 2002. godine. Njegov nastup u finalu broji preko 2,1 milijuna pregleda u samo 24 sata, što samo potvrđuje njegov ikonični status ovogodišnjeg eurovizijskog favorita. Kao jedan od detalja koji je upao u oko je i obožavateljica u majici ‘I ❤️ Tommy” koja je uletila na pozornicu, da bi se kasnije raspravljalo da li je sve iscenirano.



Cashov nastup izazvao je ekstremne reakcije – za neke je bio genijalan i revolucionaran, dok su ga drugi osudili kao ‘bezukusan” i previše vulgaran. Ova polarizacija dominirala je raspravama na društvenim mrežama, čineći ga najkomentiranijim izvođačem ovogodišnjeg Eurosonga.



Tommy je podizao prašinu na svakom koraku ovogodišnjeg natjecanja. Tako je na primjer brončani finalist Eurovizije, kojem su kontroverze svakodnevica, na tirkiznom tepihu uoči finala pokazao kako se ne boji zauzeti stav i pokazati što misli. Pred publiku i kamere izašao je u kreaciji na kojoj su se nalazile poruke njegovih obožavatelja, među kojima se našla i poruka koja je obilježila prosvjede u Srbiji zadnjih nekoliko mjeseci. Riječima ‘Hoćemo istinu! Pumpaj!’ ispisanim na papiru je, na svoj originalan način, podržao studente u Srbiji. Objasnio je kako se radi o željama njegovih obožavatelja te im je ovim potezom pružio priliku da njihove poruke odjeknu širom svijeta.

Tommy Cash pridružit će se eksplozivnom lineupu sedmog izdanja Sea Star Festivala. U umašku lagunu Stella Maris stiže i švedska pop kraljica Loreen, psytechno mama Indira Paganotto te lideri novog vala techna I Hate Models, Patrick Mason i Paolo Ferrara. Na pozornici će zasjati domaća pop senzacija Miach te miljenik Balkana Voyage, a opaki trap gang ove godine predvode Senidah i Grše. U Nautilus Areni izredat će se najjača regionalna trap reprezentacija: 30zona, Peki, Baks, Špiro & Tej, Micka Lifa, MihaMih & Diinzo te Thicc Boi. Publiku će očarati i bogat elektronički program Techno in Paradise, a na festival stiže i posebna zvijezda balkan soula – Marko Louis, kojemu će se na stageu pridružiti posebni gosti, Marčelo i Nensi kako bi zajedno izveli himnu studenata u blokadi.

Sedmo izdanje Sea Star Festivala održat će se u magičnoj umaškoj laguni Stella Maris od 22. do 25. Svibnja. Otvorenje ljeta počet će u četvrtak, 22. posebnim programom Welcome Daya uz hipnotičke setove Lanne i Innēr Sensea. Članovi EXIT-ovog Echosystema i izdavačke kuće EXIT Soundscape pripremit će najuzbudljivije otvorenje festivala na Electric Waves pozornici te pripremiti publiku za četiri dana plesa, sunca i mora. U nedjelju 25. svibnja će se održati Closing Party koji će na plesnom podiju na nogama zadržati samo najizdržljivije. DJ-evi s Electric Waves stagea pobrinut će se za to da ples uz izlazak sunca, rezimiranje najljepših uspomena i oproštaj s čarobnim pejzažem lagune obilježe nezaboravni beatovi.

Festivalske ulaznice dostupne su po regularnoj cijeni od 54 eura, a mogu se kupiti ovdje, na svim prodajnim mjestima Entrija te online u sustavu Entrio. Osim festivalskih ulaznica, u ponudi su i jednodnevne ulaznice po cijeni od 34 eura te VIP Gold, kao i različite opcije smještaja.

U prodaji je omiljena akcija ‘Kupi 4, zgrabi 5 u kojoj se na četiri kupljene ulaznice peta dobiva potpuno besplatno!

