Što ćemo gledati u studenom: Izdvojili smo filmove i serije koje će vas prikovati uz ekrane

1/14

Hvaljeni The Irishman konačno stiže na Netflix, a s njim i The King s Timotyhem Chalametom i Robertom Pattinsonom u glavnim ulogama i Earthquake Bird s oskarovkom Alicijom Vikander. Streaming div konačno će sredinom mjeseca prikazati i dugo iščekivanu treću sezonu serije The Crown koja prati život britanske kraljevske obitelji. Amazonovi aduti u studenom su druga sezona serije Jack Ryan s Johnom Krasinskim u glavnoj ulozi te film The Report s Adamom Driverom u glavnoj ulozi.