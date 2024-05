Stigla reakcija EBU-a na napade irske predstavnice na Eurosongu

View this post on Instagram

Inače, šesto mjesto Bambie Thug na natjecanju označilo je najbolji rezultat Irske otkako je Eamonn Toal završio šesti 2000. s 'Millenium of Love'. Bio je to prvi put da se Irska kvalificirala za veliko finale od Ryana O'Shaughnessyja 2018. godine koji je sa svojom pjesmom 'Together' završio na 16. mjestu.

Devedesete se često smatraju 'zlatnim dobom' za Irsku na Eurosongu s pobjednicima 1992. (Linda Martin s 'Why Me'), 1993. (Niamh Kavanagh s 'In Your Eyes'), 1994. ('Rock 'N Roll Kids' u izvedbi Paula Harringtona i Charlieja McGettigana) i 1996. (Eimear Quinn s 'The Voiceom').