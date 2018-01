Sajsi MC objavila novi spot i singl 'Kod tvoje devojke'

Naš najveći zimski hip hop festival, Drito iz Tvornice, objavio je satnicu za petak i subotu, 26. i 27. siječnja 2018., u Velikom pogonu Tvornice kulture, a ususret događaju Sajsi MC je objavila novi spot i singl. Sjajna reperica objavila je atraktivan spot za pjesmu 'Kod tvoje devojke' u suradnji s producenom L-Freejem

Drito iz Tvornice - satnica

Samo dvije zime i dva rasprodana događaja bila su potrebna za ustoličiti Drito kao najjače klupsko hip-hop okupljanje i jedan od najvažnijih festivala s početka godine. Vješto složen lineup Drito iz Tvornice u dva dana donosi najbolje od lokalne i regionalne scene koja svoju snagu dokazuje činjenicom da mogu napuniti najveći klub u regiji.

Petak 26. siječnja tako počinje u 20:00 kada se otvaraju vrata, a prvi nastup zakazan je za 20:40 i Implied Complex. U 21:10 slijedi Sajsi MC, 21:50 gosti iznenađenja, da bi u 22:00 nastavili Who See. U 22:40 Dječaci se penju na pozornicu i sviraju Dramu, u 23:20 preuzimaju Bolesna Braća, 00:15 Kandžija i Gole žene, a sve se zatvara od 01:00 afterom u Malom pogonu kojeg režira DJ Babilonska. Subota 27. siječnja ulaz otvara od 20:00, a u 21:10 se na pozornicu penju Matter, 21:50 Smoke Mardeljano, 22:30 High 5 i KUKU$, a u 23:40 nastupaju Krankšvester, dok festivalski lineup zatvara Krešo Bengalka od 00:20. Od 01:00 je after u Malom pogonu kojeg režira DJ Kiki Belucci, a after je i u klubu Klub gdje su DJ Indy i Sin.

Ulaznice

U ponudi je ostalo još svega 100 ulaznica za petak, dok je subota rasprodana. Cijena im iznosi 65 kn u pretprodaji i kupiti se mogu u Dirty Old Shopu, Rockmarku i na prodajnim mjestima te na webu Entria.

Organizator festivala je yem.