Povratak omiljenih Njujorčanki: Evo kako je bilo na premijeri nastavka 'Seksa i grada'

E. K. 22.05.2025 u 22:41

Obožavatelji 'Seksa i grada' s nestrpljenjem su očekivali treću sezonu nastavka kultne serije 'I tek tako' ('And Just Like That) koja stiže u ponudu HBO Max, a povodom tog važnog događaja u New Yorku su se na premijeri treće sezone okupile zvijezde serije: Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis), Miranda (Cynthia Nixon), Seema (Sarita Choudhury), Lisa (Nicole Ari Parker)... Treća sezona premijerno će se početi prikazivati 29. svibnja i imat će 12 epizoda, a kako je najavljeno, omiljene njujorške junakinje iščekuju mnoga uzbuđenja, izazovi i nove ljubavi. ​