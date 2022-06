Nitko ih ne bi prepoznao: Pogledajte nevjerojatnu transformaciju Bradleyja Coopera i Carey Mulligan

1/18

Bradley Cooper i Carey Mulligan posve su se transformirali za potrebe uloga u filmu 'Maestro' koji se ovih dana snima na lokacijama u New Yorku. U tom biografskom filmu Bradley će utjeloviti slavnog američkog dirigenta Leonarda Bernsteina i to od mladosti sve do njegove smrti u 72. godini, koja se dogodila 1990. godine kao posljedica srčanog udara uzrokovanog progresivnim zatajenjem pluća. Britanska glumica Carey Mulligan glumi Bernsteinovu suprugu.