Najveći zaljubljenici u 'Kumove' provjerili svoje znanje; evo kako je bilo na kvizu u Sinju

Čak dvadeset kvizaških ekipa stiglo je u Sinj kako bi na licu mjesta provjerili svoje znanje o hit seriji Nove TV. Večer punu smijeha i natjecateljskog duha vodio je Lovre Kondža, kojem su se kao gosti iznenađenja pridružili glumci serije Mijo Kevo, Anica Kontić i Toni Malenica. Pobjedu je odnijela ekipa simboličnog imena 'Kumovi do groba', a pažnju su privukla i domišljata imena ostalih timova: Stipanova dica, Kume izgori ti kesa, Miličini pioniri, Zaglavljene, Gospođice pićence i brojna druga. Glavna nagrada, pršut, pripala je pobjednicima, drugom i predzadnjem mjestu, te najkreativnijem imenu tima koje je dodijeljeno prema glasovima svih ekipa.