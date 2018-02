Legendarni punkeri U.K. Subs stižu u Zagreb

Londonski U.K. Subs, na čelu sa živućom punk rock legendom Charliejem Harperom, koji i u sedamdeset i četvrtoj godini života nastavlja s turnejama, nastupit će u nedjelju, 4. veljače u zagrebačkom Boogaloo klubu

U. K. Subs slove za predvodnike druge punk generacije, prvi singl 'C.I.D.' objavili su 1978. godne i odmah se pojavili u glazbenoj TV emisiji 'Top Of The Pops'. Kada je 1979. godine izašao njihov prvi album 'Another Kind Of Blues' dospjeli su u prvi plan na punk sceni, djelomočno zahvaljujući i velikoj diskografskoj kući RCA za koju su objavili još tri albuma i postali jednim od najuspješnijih punk rock bendova sa čak sedam ulaza na britansku top ljestvicu između 1978. i 1981.

Prvi su punk band koji je svirao iza tadašnje 'željezne zavjese' u Poljskoj, zatim su obišli Sjevernu i Južnu Ameriku, Japan, Australiju i Europu, svirajući godišnje i do dvjestotinjak koncerata.